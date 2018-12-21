"Конец шизофрении": политолог сказала, как РФ попытается использовать разрыв "дружбы" Украиной

Россия попытается использовать прекращение Украиной "дружбы" в своих целях, полагает эксперт

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что РФ попытается использовать факт прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве для оправдания своих действий в отношении украинского государства.

Существование документа, когда две страны находятся в состоянии войны, пусть и необъявленной, было весьма странным, "договор о дружбе в момент войны — шизофрения", рассказала эксперт во время чата на Главреде.

В то же время собеседница подчеркнула, что существование договора не остановило Кремль ни от аннексии Крыма, ни от войны на Донбассе.

"Договорная база между Россией и Украиной многообразна и детальна. Нас связывает масса договоренностей более частного характера. Так, экономические отношения регулирует более 40 договоров…", — добавила эксперт.

Читайте такжеКремль прокомментировал разрыв дружбы с РФПо ее словам, теперь придется смотреть, как отказ от этого договора повлияет на экономические отношения между двумя странами, на права украинских граждан в России. "Даже на такие вопросы, как обоюдное признание дипломов в обеих странах", — заявила Шевцова.

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206). Позже документ подписал президент Петр Порошенко.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.