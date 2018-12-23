Еще одна церковная община решила разорвать отношения с Московской митрополией

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Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о выходе из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви.

О регистрации соответствующего заявления рассказал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черниговской ОГА Сергей Бухаров.

Он отметил, что церковная община убрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре.

"Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ относительно снятия с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения", – подчеркнул Бухаров.

Старообрядческая религиозная община теперь будет действовать автономно, без подчинения Московской митрополии, пишет acc.cv.ua.

Ранее в УПЦ МП заявили о том, что принятый Верховной Радой закон о смене названия церкви является противоправным.

Напомним, в Раде рассказали, сколько дали времени церквям на добровольное переименование.