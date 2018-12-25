"Праздники используют для начала войн": генерал ВСУ спрогнозировал сценарий развития агрессии России

25 декабря 2018, 01:11

Военачальник полагает, что украинские моряки вернуться домой не ранее середины января.

Боевики, Донбасс, россияне, БМП
Генерал не исключает активизации агрессии РФ в праздничные даты / uapress.info

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко заявил, что российские СМИ в последнее время много говорят о вероятной эскалации конфликта со стороны Украины и делают это для того, чтобы отвлечь внимание от захвата украинских моряков в Керченском проливе.

"Поскольку ситуация обострилась в Керченском проливе, то они хотят нивелировать это. Начальные и последующие их заявления, говорят о том, что это незначительный пограничный конфликт, спровоцированный Украиной. Вот в такой подаче, просто так, не получилось у них. Поэтому надо перевести стрелку на более существенные обстоятельства", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Романенко, маловероятно, чтобы, как утверждают некоторые источники, украинских моряков отпустили домой до Рождества. Он полагает, что Путин намерен их сначала осудить, а это займет некоторое время, поэтому ждать ребят на родине следует после 10 января.

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"Ситуация может смягчиться с возвращением моряков. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мы знаем, часто в истории войн праздники вообще и религиозные, в частности, использовались противниками, чтобы начинать войны. Это известная история арабо-израильских войн и так далее", - подчеркнул он.

Генерал предположил, что распространением различной информации в России пытаются не допустить третьего прохода украинских кораблей, поскольку агрессивно на это они уже не смогут отреагировать.

Напомним, генерал армии Николай Маломуж высказал мнение, что Украине необходимо было в первую очередь после первых российских атак укреплять позиции в акватории морей, контролировать суда РФ и подавать иски в международные судовые инстанции.

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Россия конфликт агрессия генерал ВСУ эскалация Новогодние праздники Игорь Романенко
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