Подконтрольный россиянам суд в Крыму вынес решение по взятому в плен на Азове украинцу

Пленный украинский моряк / Reuters

В аннексированном Россией полуострове Крым "судья Верховного суда Крыма" Сергей Погребняк во вторник, 25 декабря, отказал в апелляции захваченному в плен в Керченском проливе вместе с украинскими моряками сотруднику СБУ Андрею Драчу.

Суд, однако, сократил на сутки срок содержания Драча под стражей – с 25 на 24 января 2019-го, сообщает портал "Крым.Реалии".

Сторона защиты отметила, что Драч является военнослужащим и должен подвергаться разбирательству в военном трибунале. Прокурор Богдан Горб возразил, сказав, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны.Далее адвокат Пепа подчеркнул, что для применения Женевской конвенции о военнопленных не требуется установления факта войны, а все признаки вооруженного конфликта (25 ноября в районе Керченского пролива – "Главред") наличествуют.

Напомним, ранее президент РФ Путин рассказал, что власти Украины "послали своих моряков на смерть через Керченский пролив".