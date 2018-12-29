"Православные титушки": эксперт предупредил, как Россия может ответить на создание ПЦУ

РФ может ответит на создание ПЦУ раскачиванием ситуацию в Украине при помощи "православных титушек", предупредил эксперт / Reuters

Российская Федерация может ответит на создание единой украинской церкви — Православной церкви Украины — раскачиванием ситуацию в нашей стране при помощи "православных титушек".

Использование РФ "православных титушек" возможно с приближением выборов в Украине (в 2019-м запланированы президентские и парламентские выборы), рассказал замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко Обозревателю.

По словам собеседника, Россия не успела помешать получению украинской церковью Томоса об автокефалии, поскольку "была удивлена, что все так быстро произошло".

"Я не исключаю, что они засылали российских "православных титушек" на территорию Украины, но благодаря введению военного положения и суперконтролю российских граждан, я считаю, что часть из них или все — не были пропущены", — добавил эксперт.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.