Политолог сказал, к чему военное положение приучило украинцев

29 декабря 2018, 12:51

Если бы в Украине военное положение ввели на 60 дней, в стране выросла бы военная составляющая повестки дня, отметил эксперт.

Эксперт полагает, что в Украине военное положение приучило граждан к чрезвычайным ситуациям
В Украине военное положение приучило граждан к чрезвычайным ситуациям, полагает эксперт / Главред

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что введенное в Украине военное положение сделало только одно — приучило граждан к чрезвычайным ситуациям.

Военное положение, введенное на 60 или 90 дней, резко бы изменило шансы всех кандидатов в президенты (президентские выборы запланированы на 31 марта 2019-го), увеличив роль нынешнего украинского лидера Петра Порошенко, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, "поскольку военное положение было введено только на 30 дней, оно не смогло выполнить этой своей задачи".

"…военное положение, введенное сроком на 60 или 90 дней, резко бы изменило шансы всех кандидатов в президенты, увеличив роль главнокомандующего и уменьшив роль всех остальных. В таком случае выросла бы военная составляющая повестки дня страны", — отметил аналитик.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина военное положение Виктор Небоженко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:20
Стало известно, какие украинские товары попали под российские санкции
13:17
С помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себя мнение
13:14
"Штаны цвета лица Трампа": жена президента США удивила "голым" нарядом Видео
12:51
Политолог сказал, к чему военное положение приучило украинцев Видео
12:41
РФ утвердила санкции против Украины
12:37
"Две красивые, стильные подружки": Маша Ефросинина показала повзрослевшую дочь
12:21
Дипломат сказал, что ускорит наступление мира в Украине Видео
12:17
А кто следующий? Неважно мнение
12:10
The Washington Post сообщила о попытке ГРУ повлиять на сенаторов США "из Украины"
11:42
Астролог спрогнозировал, когда упадет Крымский мост Фото Видео
11:40
"Находится в отчаянии": Ани Лорак распекли за вызывающий наряд
11:26
"Опять зрада": экспресс Киев - Борисполь сломался в пятый раз
11:07
Командующий ВМС рассказал о "мифической флотилии" "ДНР" из рыбацких лодок
11:05
Кремль хочет не сотрудничества с Украиной - он требует подчинения мнение
10:51
Девушка дня Instagram: сексуальная бикини-модель Сиерра Скай Фото
10:36
Украина против "китайского дракона": АМКУ оштрафовал Huawei
10:21
Синоптик предупредила об усилении морозов в Украине Видео
10:13
Коболев предрек демонтаж ГТС Украины
09:51
Французский эксперт назвал главный риск для Украины в 2019-м Видео
09:39
В 2019 году Россию трахнет так, что будет сложно устоять на ногах мнение
09:26
В Украине РФ поделила пророссийские силы на два блока — эксперт Видео
09:02
"Особенный уикенд": синоптик рассказала о погоде в Киеве на последние выходные 2018-го Видео
08:36
"Православные титушки": эксперт предупредил, как Россия может ответить на создание ПЦУ Видео
08:12
Доллар подорожал, евро — "подпрыгнул": назван курс валют от НБУ Видео
07:47
"Украина не посыплется": волонтер указал на ошибку украинцев насчет выборов-2019 Видео
07:22
Стала известна позиция Трампа по выводу войск США из Афганистана Видео
07:10
Как приготовить утку: крутейшие рецепты на Новый год-2019 Видео
06:15
"Теракты, взрывы или новая война": астролог рассказал, когда в Украине наступит мир Видео
05:35
Угроза нового апокалипсиса: ученые рассказали, что придет на смену Нибиру Видео
05:31
Супрун призвала украинцев выпивать правильно и дала пару советов
05:01
Эксперт объяснил, к чему сводятся "информационные вбросы" Порошенко
04:28
Ученые выяснили, почему людям снятся страшные сны
04:26
"Какая сладкая": экс-участница "Танцев со звездами" сексуально изогнулась на камеру Видео
03:05
Ученые выяснили, как влияет распитие спиртного на длительность жизни
02:30
"Путь капитуляции": волонтер пояснил перспективы переговоров с Россией
02:16
"Прям в бабушку": внучка София Ротару заворожила сеть зимними фото
01:57
В Украине требуют убрать из учебника упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами
01:38
Мэр Киева Кличко порадовал детей в образе Деда Мороза на квадроцикле Видео
01:16
Взрыв автобуса с туристами возле пирамид в Египте: число жертв возросло Фото
00:50
Митрополит Епифаний озвучил дату и процедуру получения Томоса Видео
00:27
"Аллергия и радиация": эксперт предупредил об опасности приобретения елок Видео
00:02
"На таком к бабушке ездил": в Сети потешаются над приобретением аэропортом Николаева советского автобуса Видео
28 декабря, пятница
23:35
"Ты крутая": Свитолина в Австралии показала зрелищное падение с моста Фото
23:10
Во Львове военного хирурга поймали пьяным во время операции
22:58
Развратные праздники: Звезда соцсетей бесстыдно показала пышные ягодицы - опубликовано фото Фото
22:23
"Крестик снять, либо трусы надеть": боевик Ходаковский пожаловался на отсутствие военного положения в ДНР
21:51
Ответ Украине: РПЦ образовала экзархаты в Европе и Азии
21:49
Красотка-жена футболиста без стеснения "засветила" грудь в океане: опубликовано фото Фото
21:40
Дмитрий Монатик (Monatik) Видео
21:38
"Выхожу из игры": судья "Топ-модель по-украински" заявил о своем уходе из проекта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять