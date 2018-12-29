Политолог сказал, к чему военное положение приучило украинцев

В Украине военное положение приучило граждан к чрезвычайным ситуациям, полагает эксперт / Главред

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что введенное в Украине военное положение сделало только одно — приучило граждан к чрезвычайным ситуациям.

Военное положение, введенное на 60 или 90 дней, резко бы изменило шансы всех кандидатов в президенты (президентские выборы запланированы на 31 марта 2019-го), увеличив роль нынешнего украинского лидера Петра Порошенко, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, "поскольку военное положение было введено только на 30 дней, оно не смогло выполнить этой своей задачи".

"…военное положение, введенное сроком на 60 или 90 дней, резко бы изменило шансы всех кандидатов в президенты, увеличив роль главнокомандующего и уменьшив роль всех остальных. В таком случае выросла бы военная составляющая повестки дня страны", — отметил аналитик.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.