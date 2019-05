Главные новости 17 мая: конец коалиции, резонансные отставки и возврат РФ права голоса в Совете Европы

Названы самые главные новости Украины и мира за сегодня / УНИАН

В пятницу, 17 мая, Народный фронт вышел из коалиции, после чего спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции, появилась информация об отставках секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Также стало известно, что в Украине запускают новый стандарт связи — 5G, а Совет Европы вернул России право голоса.

Главред собрал главные новости за сегодня.

Конец коалиции

Фракция партии Народный фронт проголосовала за выход из коалиции. Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. На запуск новой коалиции выделено 30 дней.

Таким образом новоизбранный президент Владимир Зеленский на протяжении 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции.

Отставка Александра Турчинова и отставка Павла Климкина

СМИ писали, что Александр Турчинов решил уйти в отставку с поста секретаря СНБО. Позже в пресс-службе Турчинова сообщили, что он подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.

Павел Климкин сообщил, что написал заявление об увольнении с поста министра иностранных дел и 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

Запуск 5G в Украине

Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения в Украине 5G. Президент подчеркнул, что стандарт 5G дает новые возможности для людей, новые возможности для IТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в нашу страну.

Возврат России права голоса в Совете Европы

Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России — принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

Арест экс-командующего Нацгвардией

В Киеве Соломенский райсуд решил взять под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова до 12 июля. Суд решил, что Аллеров может выйти на свободу под залог в 4,8 млн гривен.

Евровидение 2019: определились еще 10 участников финала

В израильском Тель-Авиве прошел второй полуфинал Евровидения 2019, из 18 участников в финал попали представители 10 стран:

1. Северная Македония: Tamara Todevska — Proud;

2. Нидерланды: Дункан Лоуренс — Arcade;

3. Албания: Jonida Maliqi — Ktheju tokës;

4. Швеция: Джон Лундвик — Too Late For Love;

5. Россия: Сергей Лазарев — Scream;

6. Азербайджан: Chingiz — Truth;

7. Дания: Leonora — Love Is Forever;

8. Норвегия: KEiiNO — Spirit In The Sky;

9. Швейцария: Лука Ханни — She Got Me;

10. Мальта: Michela — Chameleon.