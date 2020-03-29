"Намордник одень, лыжник, бл*дь": "слуги народа" поцапались на заседании фракции

Николай Тищенко / Instagram

Во время заседания фракции Слуга народа произошел конфликт между народными депутатами.

Соответствующую скандальную запись опубликовало издание Цензор.НЕТ.

В частности, в словесную перепалку вступили "слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко.

При этом Тищенко обвинил Куницкого в публикации в Телеграм-каналах инсайдерской информации.

В ответ Куницкий не выбирал выражений, посоветовав Тищенко "надеть намордник".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Тищенко сравнил "формулу Штайнмайера" с инструкцией к надувной кукле