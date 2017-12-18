В Украине разоблачили вымогателей, которые маскировались под благотворителей

18 декабря 2017, 15:37

Секрет успеха мошенников - в названии общественной организации.

Пока международное сообщество требует от Украины создания антикоррупционного суда, под этим названием уже работают аферисты. Как рассказывает газета "Зеркало недели", общественная организация "Благотворительный фонд "Международные антикоррупционные суды" шантажирует ведущие украинские предприятия, требуя выплатить деньги, чтобы избежать обвинений в коррупции.

От действий псевдоблаготворителей уже пострадали несколько отечественных предприятий, среди которых Борщаговский химико-фармацевтический завод, Побужский ферроникелевый комбинат, ООО "Дельта Вилмар СНГ", Житомироблэнерго и др. Общественная организация с громким названием "БО "Международные антикоррупционные суды" рассылает предприятиям письма, добавляя счет-фактуру на несколько десятков тысяч гривен. И намекает тех, кто откажется, ждут большие проблемы, как в Украине, так и с иностранными партнерами.

После отказов "сотрудничать" псевдоблаготворители заваливают жалобами государственные органы, инициируя шквал проверок на предприятиях. Претензии разноплановые: от обвинений в контрабанде до финансирования террористических организаций. Впрочем, главное поле их деятельности - зарубежные инстанции, в которых они пытаются уничтожить имидж украинских компаний, говорится в материале ДТ.

В частности в случае одного из ведущих украинских производителей фармацевтической продукции - Борщаговского химфармзавода - "антикоррупционеры" после отказа платить 20.000 грн. разослали письма в министерства здравоохранения стран, куда БХФЗ поставляет свою продукцию. В результате предприятию был заблокирован экспорт продукции в Республику Вьетнам. Получив письмо с обвинением предприятия в коррупции, даже без доказательных документов, МЗ Вьетнама отреагировало радикально, приостановив импорт всех лекарственных средств производства БФХЗ.

Юристы считают, что секрет успеха мошенников - в названии общественной организации.

Соучредители МАКС Руслана Бронина и Анатолий Месяц убеждают журналистов, что наоборот защищают имидж государства в иностранных инстанциях и рассказывают о сотрудничестве с Интерполом, Налоговым управлением США, Европейским судом аудиторов и др.

"Вместе с полицией Ирландии ведем альтернативный судебный процесс в Ирландии против Минфина России и ВТБ-банка, а география проводимых нами судов против Д. Фирташа, в том числе против ФБР и Генпрокурора Австрии и Газпрома освободили дорогу для экстрадиции Фирташа в США", - говорится в письмах МАКС.   

При этом любые доказательства "антикоррупционеры" приводить отказываются и за какие средства проводится такая масштабная работа также сказать не могут.

Вместе с тем в Министерстве юстиции Украины четко заявили: "Благотворительная организация "Фонд "Международные антикоррупционные суды" для представительства интересов государства Украина в заграничных юрисдикционных органов не привлекалась".

Вопросы деятельности самоназванных "антикоррупционеров" уже находится на контроле Кабинета министров. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал правительству поручение министерству юстиции Украины и Министерству внутренних дел Украины проработать этот вопрос и прекратить нанесение ущерба государству мошенниками. 

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