Разъяренные пассажиры прокололи шины и поцарапали авто, перекрывшее движение в центре Киева

В центре Киева движение на одной из улиц было заблокировано на час из-за неправильно припаркованного авто.

Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, на улице Софиевской. Пассажиры одного из троллейбусов самостоятельно отодвигали Nissan, перекрывший все движение, сообщает "Киев Оперативный".

Люди около часа стояли в пробке, после чего отодвинули авто ближе к обочине. Однако на видео можно увидеть, что возмущенные граждане поцарапали его и прокололи шины.