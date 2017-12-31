Астролог спрогнозировал ситуацию на фронте в 2018 году

Известный астролог Влад Росс во время чата для "Главреда" спрогнозировал, будет ли новая эскалация конфликта на Донбассе в новом году.

"В Год Собаки — мирный год — страны всегда договаривались. Так и в нашем случае можно будет договориться, потому эскалации конфликта я не прогнозирую. Никакого накала и эскалации в 2018 году не будет", — говорит Росс.

Отвечая на вопрос о предоставлении Америкой летального оружия Украине, астролог сказал: Насколько мне известно, оружие, предоставляемое Соединенными Штатами, будет оборонительного характера, то есть позволит Украине лучше защищаться. Оно, наоборот, будет сдерживать боевиков и Россию, потому что финансовых ресурсов у них все меньше и меньше. России приходится тратить миллиарды на Крым и Донбасс. А с усугублением экономического кризиса, ситуация для России станет еще сложнее".

Напомним, ранее астролог дал предсказание по поводу того, что ожидает президента Петра Порошенко.