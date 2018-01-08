"России наступит п...ц". Подервянский рассказал, почему украинцы склонны к самоорганизации

Сколько бы сейчас не было ошибок у власти, у государства, украинское общество со временем найдет в себе силы все это исправить и изменить к лучшему.

"Очевидно, что именно украинцы склонны к самоорганизации. И им такая централизованная власть, как у кацапов, не нужна. Для украинцев была бы идеальной швейцарская модель. Но, безусловно, все это —преждевременные разговоры, поскольку во время войны о таком говорить неуместно", — заявил в интервью для zn.ua Лесь Подервянский, художник и писатель.

По его мнению, когда что-то рождается, тогда же что-то должно и умереть.

"Для меня очевидно, что мы, украинцы, рождаемся. И мне также очевидно, что Россия умирает, — отметил писатель. — Такие вещи находятся в тесной взаимосвязи. И чем скорее России наступит п...ц, тем быстрее все у нас будет расцветать. Это взаимосвязано абсолютно. Так устроен мир".