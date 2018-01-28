"Золотой" паспорт. Как крымчане получают украинские документы

Личное присутствие ребенка при оформлении паспорта гражданина Украины и пересечение админграницы в присутствии двух родителей - значительно усложнило процедуру получения документа в форме ID-карты юными жителями Крыма.

Пересечь границу

"Вскоре дети из Крыма не смогут получить паспорта граждан Украины, ведь законодательная система Украины не отображает сложности всех моментов проживания на оккупированной территории", - говорит активистка из Крыма Елена Антонова. Она называет главную трудность: пересечение административной границы детьми до 16 лет. Их присутствие в паспортном столе стало необходимым с введением паспорта в форме ID. Ранее подать заявление мог один их родителей без присутствия ребенка.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая "граница" с тремя контрольно-пропускными пунктами - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Чтобы их преодолеть надо пройти двойной пограничный контроль – украинский и российский.

Именно эту процедуру каждую неделю проходит и Елена – она как волонтер ездит вместе с детьми и их родителями, желающими получить украинские документы, на материковую часть Украины, часами выстаивает в очередях – сначала на "границе", после – в паспортных столах.

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Четыре часа утра по московскому времени. Микроавтобус забирает детей и их родителей в одном из городов полуострова. Сегодня в салоне четверо подростков. Среди них Илья. Ему на днях исполнилось 14 лет. Едет вместе с мамой и папой. Они настроены оформить ID-карту. "В дальнейшем он хочет поступать в украинские или даже европейские вузы. В Крыму – перспектив никаких", - объясняет мама. Но настоящую цель визита на материк никто и никогда не афиширует. Правда может быть опасной. Могут сказать, что едут в Макдональдс или попросту на рынок. Тем более крымские "власти" не признают украинские документы, выданные после их "референдума".

Тем временем микроавтобус везет всех на пропускной пункт "Чонгар". Россияне пропускают быстро. Украинцы спрашивают, оба ли родителя едут с ребенком.

Дело в том, что в соответствии с украинским законодательством, ребенок до 16 лет заезжает на материк, предъявив свидетельство о рождении. Его могут сопровождать либо оба родителя, либо один. Во втором случае нотариального разрешения от второго родителя не требуется.

А вот при выезде с материка ситуация меняется.

"Сложность у 14-летних возникает еще и тогда, когда они возвращаются в Крым – действует режим пересечения государственной границы, так же, как ехать в Германию или куда-то еще, - говорит Анна Рассамахина, юрист специализированной Приемной по делам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека. - Поэтому детям приходится ехать либо в сопровождении обоих родителей, либо показывать подтверждение, что второй родитель лишен родительских прав, либо иметь при себе нотариальное разрешение на вывоз ребенка. Последнее оформляется в Украине на основе украинских документов. Все вроде выполнимо. Но часто один из родителей не хочет заниматься оформлением подобного разрешения".

По словам Елены Антоновой, сложившаяся ситуация лишает возможности детей, родившихся в Крыму, получать украинские документы.

Без родительской поддержки

"Если доверенности нет, то на административную границу со стороны материка может приехать второй родитель и сопровождать ребенка при въезде в Крым, - говорит Елена. – Но в большей степени, те родители, которые ходили на референдум, не будут этого делать, потому что опасаются, что их могут арестовать. У нас недавно был случай, когда родители собрались ехать получать для ребенка паспорт, но за пару дней до выезда мне позвонила мама и сообщила, что все остаются дома, потому что папе сказали, что там облава на всех, кто ходил на референдум, и его могут арестовать. И как я не уговаривала, ребенок не поехал. Так из-за страха, неправильной информации, многие остаются в Крыму".

"А это означает, что ребенок не только не может получить паспорт гражданина Украины, но и учиться в украинских вузах, поехать в Европу, посмотреть мир. Дети фактически запечатаны на полуострове или же вынуждены ехать куда-то в Краснодар, получать образование в чужой стране", - добавляет активистка.

"Пока данная норма действует, лучше людям ждать 16-летнего возраста, - советует юрист Рассамахина. - Тогда подросток, имея на руках свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей, может получить паспорт гражданина Украины, и главное – беспрепятственно пересечь границу без сопровождения обоих родителей. Если же очень надо в 14, тогда можно идти в суд за разрешением пересечь границу с одним из родителей. Хотя это забирает и время, и деньги. Но другой альтернативы пока нет".

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"Если получать ID-карту после 16 лет, то дети не успевают вовремя экстерном окончить школу на материке, сдать независимое тестирование, поступить в колледж или вуз. Кроме того, есть детки с ограниченными возможностями, которым нужна ID-карта для оформления загранпаспорта и выезда за границу на лечение", - возражает Елена.

Торговля местом в очереди

Если есть спрос на украинские паспорта и отсутствует простая система доступа к их оформлению, то на рынке появляется масса предложений посредников, которые готовы взять на себя часть забот. Естественно, за вознаграждение.

"Ежедневные поездки Симферополь-Херсон. В паспортный сервис для оформления биометрического загранпаспорта и ID-карты. Вклейка фото 25-45 лет. Выезд из Симферополя в 4.00", - подобные рекламные объявления гуляют на просторах интернета, а составляются на территории оккупированного полуострова.

Их авторы не просто перевозчики, которые укомплектовывают микроавтобусы и машины для поездки на материк. Они – люди, торгующие дополнительными услугами для получения украинских документов. Самая распространенная – занять место в электронной очереди для подачи пакета документов, ведь в Крыму это сделать невозможно.

"Регистрация в электронной очереди через сайт возможна только при наличии сим-карты украинского мобильного оператора. На этот номер приходит смс с подтверждением регистрации. Но в Крыму украинская мобильная связь не работает. То есть записаться в электронную очередь через сайт, находясь на полуострове, невозможно", - поясняют в Крымской правозащитной группе.

В миграционной службе Херсонской области сообщают, что люди, проживающие в Крыму, должны приезжать в паспортный стол, становиться в электронную очередь с помощью терминала. После получения талончика – ждать не менее 35 дней, после чего приходить в Миграционную службу и подавать документы для оформления паспорта. Правда, по их словам, могут быть исключения – подать документы можно в порядке живой очереди. При этом придется пропускать вперед всех, кто стоял в электронной.

"Вот, к примеру, на одном из сайтов посредников написано такое: "так как Украина не хочет, чтобы вы были гражданами этой страны, она сделала закрытую для вас электронную очередь, но наш администратор сделает все, чтобы вы получили талончик", - пересказывает крымская активистка. - Цена вопроса – примерно 7 тысяч рублей. Уже после этого предоставляется транспорт для выезда в Херсонскую область в паспортный стол. Комплекс услуг стоит 20 тысяч рублей, а это примерно – 10 тысяч гривен".

"То есть за процедуру, которая при наличии адекватной информации от госпогранслужбы, миграционной и других служб, заинтересованных в работе с оккупированными территориями, могла быть бесплатной, барыги берут большие деньги, - продолжает она. - Сейчас все на потоке – с оплаты свой процент имеет как работник паспортного стола, выдавший талон, так и пограничник, который пропускает машину без очереди".

"Спрос на украинские паспорта возрос. Это произошло после безвиза, - констатирует Анна Рассамахина. Паспорта делают детям, восстанавливают взрослые. И поскольку люди хотят приехать в четко определенное место и получить там услугу, то обращаются к посредникам. Я не знаю, как с этим можно бороться. Проблема в том, что нет простых адекватных сайтов, постоянно работающей горячей линий, доступных жителям Крыма, например, по вайберу или вотстапу, и доступной электронной очереди. Поэтому в Крыму вся информация представлена какими-то слухами и сплетнями, и люди не хотят блуждать между миграционными службами. Им легче заплатить, сесть в машину, приехать и получить".

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации миграционная служба не заинтересована в потоке из Крыма. И этому есть объяснения. Каждый такой гражданин должен подвергаться дополнительной тщательной проверке. "Конечно, никто никогда не скажет прямо: не надо ехать сюда. Но в то же время не ведется адекватная разъяснительная работа среди сотрудников службы, они никак не привлекаются к ответственности за незаконные заявления, хамство, некомпетентность, - говорит Анна Рассамахина. - Крымчанам, например, легко наткнуться на заявление о каком-то двойном гражданстве, поэтому, мол, украинское им не положено. Миграционная лукавит, когда говорит нам правозащитникам, что обо всех подобных случаях мы можем сообщать на горячую линию, тогда будут приниматься меры. Но мы же не можем знать обо всех инцидентах. И если где-то произошли подобные случаи отказа в грубой форме, и человек уехал ни с чем, то вряд ли он вернется".

"Сохранение гражданства на оккупированной территории под угрозой, - уверена Елена Антонова. - Мало того, что дети каждый день из телевизора впитывают, что в Украине все плохо, что они - россияне, им надо со всеми воевать и отвоевывать территории, так еще и Украина их не ждет. В тот момент, когда ребенок самостоятельно хочет сделать выбор в пользу Украины, у него нет законодательного механизма защитить свои права, быть гражданином своей собственной страны. Везде же говорят, что Крым – это Украина. Тогда на каком основании наши украинские дети должны ездить по Украине по доверенности. Почему из Херсона в Киев ребенок едет по свидетельству о рождении, а из Симферополя в Херсон по загранпаспорту?".

Пока на этот вопрос однозначного ответа нет. С одной стороны, материковая часть Украины опасается неконтролируемых процессов на полуострове, в том числе, не может всецело проконтролировать подлинность документов крымчан. С другой – не разрабатывается эффективный механизм для помощи людям из Крыма, которые по тем или иным причинам хотят свободно учиться и работать с украинскими документами.

"Мы рекомендуем пересмотреть нормативные акты и не требовать разрешения второго родителя для поездки в Крым. Но пока в этом направлении ничего не меняется, мол, есть порядок, проезжать можно, так пусть и проезжают", - говорит юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Татьяна Катриченко