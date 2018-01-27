Попытка рейдерского захвата. Скандального Киву выгнали из Соцпартии

27 января 2018, 21:33

Решение было принято единогласно во время совместного заседания политсовета партии.

Скандального Киву выгнали из Соцпартии

В субботу, 27 января, советника главы МВД Илью Киву исключили из Социалистической партии Украины, а также лишили статуса председателя этой партии.

Решение было принято единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ. Лидер партии Петр Устенко пояснил, что сегодняшнее заседание политсовета было созвано вне очереди в связи с "попыткой рейдерского захвата партии", сообщает УНИАН.

"24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы", — заявил Устенко.

Он добавил, что факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных должно расследовать НАБУ.

Устенко также отметил, что после избрания Кивы на пост главы партии, он не выполнил ни одного взятого на себя обязательства

Участники заседания единогласно признали попытку рейдерского захвата СПУ и проголосовали за исключение Кивы из рядов Соцпартии. Также партийцы единогласно проголосовали за исключение лидера Полтавского областного комитета — Андрея Мандрыки.

Соцпартия также призвала минюст до 1 февраля привести реестр в соответствии с действующим законодательством и восстановить действительные органы в руководстве СПУ.

Напомним, ранее сообщалось о попытке покушения на Киву. Он заявил, что его машину возле гостиничного комплекса "Затерянный мир" в Херсоне неизвестные расстреляли из автомата. Когда Кива открыл ответный огонь, в его машину была брошена боевая граната. В результате взрыва никто не пострадал. 

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Кива Устенко Соцпартия
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