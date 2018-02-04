Братья Шумахеры: Янукович внес большой вклад в развитие отечественного юморостроения

На сайте "Главред" состоялся чат с участниками юмористического дуэта "Братья Шумахеры" Сергеем Цвиловским и Юрием Великим. Общаясь с читателями, они рассказали, чем объясняется популярность политической сатиры в Украине, кто из политиков чаще всего становится объектом шуток и почему, часто ли обижаются на шутки или скандалят с артистами такие политики, если бы художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский стал президентом Украины, то чем бы он отличался от предшественников, над одними ли шутками смеются россияне и украинцы, а также чем уникален украинский юмор.

Представляем стенограмму чата с дуэтом "Братья Шумахеры".

Vinno: Почему жанр политической сатиры столь популярен в Украине? Большой интерес общества к такому жанру — это хорошо или плохо?

Сергей Цвиловский: Потому что у нас президент меняется каждые пять лет, а не 25...

Юрий Великий: Наверное, потому что сама политика в стране очень популярна. И, наверное, потому что в нашей стране политика доведена до уровня шоу, а там, где есть шоу, всегда есть место и юмору.

Ragneda: Что вас больше всего смешит в украинской политике?

Сергей Цвиловский: Е-декларации депутатов и их объяснения, где они взяли эти деньги.

Юрий Великий: Смешит многое, но это — тема отдельной книги.

semen_senia: О ком из политиков писать шутки легче всего и почему? Кто у нас — кладезь поводов для острот и подколок?

Сергей Цвиловский: Все зависит от яркости образа политика и его неповторимой подачи.

Юрий Великий: Мы не пишем шутки о тех, о ком писать легче. Мы пишем о тех, о ком нравится писать шутки. В последнее время нам больше всего импонирует как персонаж для юмора Андрей Владимирович Парубий. А вот Виктор Федорович уже давно не политик, но шутки о нем придумываются каждый день. На наш взгляд, он внес большой вклад в развитие отечественного юморостроения.

Helga: Бывали ли случаи, когда политики, ставшие "жертвой" шутки, не оценивали юмор и пытались скандалить или угрожать, обижались или что-то еще? И как в таком случае поступаете?

Сергей Цвиловский: Да, был такой случай. Тогда Виктор Федорович пришел к Юре во сне и бросался в него ножами. Это — единственный случай, когда политики реагировали на наш юмор.

Юрий Великий: На самом деле не было таких случаев, потому что мы стараемся корректно шутить о конкретном человеке, но не переходя на личности. :)

Lunachova: Как думаете, можно ли с помощью юмора вывести Украину из кризиса? Не думали ли вы уйти в политику?

Юрий Великий: Политика — это последнее место, куда мы пойдем.

Сергей Цвиловский: С помощью юмора страну вряд ли выведешь из кризиса, но именно благодаря ему эта страна непобедима. И мы все верим в нее и в украинский народ.

Smilik: В некоторых фильмах, передачах и т.д. используется закадровый смех или музыка — чтобы зритель понимал, где нужно смеяться. Как думаете, может, нечто подобное стоит организовать во время заседаний ВРУ или Кабмина? :)

Сергей Цвиловский: Я бы добавил закадровый плач...

Юрий Великий: Это — для зрителей, чтобы они понимали, когда нужно плакать. И, наверное, в конце, когда идут титры, можно было бы добавить закадровые рыдания под лирическую музыку.

Vinno: Как вы относитесь к тем смельчакам в России, которые рискуют писать шутки о политиках или политике либо пародировать первых лиц страны (хотя, честно говоря, кроме Галкина с его мягкими шутками и пародиями на Путина, больше никто на ум не приходит)?

Юрий Великий: Положительно. Риск — это благородное дело.

Александр Терпило: История повторяется не всегда в виде фарса. Иногда повторяется просто — под копирку: 1984 год — СССР находится под санкциями, недавно сбит южнокорейский "Боинг", империя завязла в войне в исламской стране (Афганистан), "совок" не едет на олимпиаду, глушит "Голос Америки", учит в военных академиях будущих лидеров террористов.... 2017 год — Россия находится под санкциями, недавно сбила малазийский "Боинг", недоимперия завязла в войне в исламской стране (Сирия), не едет на олимпиаду, глушит интернет, финансирует террористов всех мастей... Дежавю какое-то... В первый раз она рухнула от отсутствия сметаны в магазинах, а сейчас, что — от отсутствия йогурта?

Сергей Цвиловский: Согласно вашей логике, если история повторяется настолько, то следующим президентом России должен стать Горбачев...

Lidia: А вы согласны с тем, что Цой и Высоцкий — это "щупальца русского мира"? Те ли это "щупальца", которых надо бояться? :)

Сергей Цвиловский: Тогда уже получается, что Чарли Чаплин — это "щупалец" буржуазно-империалистического капитализма.

Юрий Великий: Да, и Джеки Чан — "клешня" Поднебесной.

Larisa: Как вы относитесь к идее избрания президентом Владимира Зеленского? Каким бы он был главой государства, на ваш взгляд? Чем бы принципиально отличался от других?

Юрий Великий: Учитывая, что мы долгое время проработали в "Квартале" под руководством Вовы, то можем сказать, что как руководитель и организатор большого юмористического коллектива он, бесспорно, хорош. Но, если для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет продать студию, то мы против.

Сергей Цвиловский: А отличался бы он, во-первых, голосом, во-вторых, количеством голосов, которые отдадут за него.

Sidor: Как вы считаете, почему на "Квартал 95" и, в частности, на его детище сериал "Сваты" власть устроила гонения? Чем в действительности актеры этого коллектива не угодили "верхушке"? Слабо верится, что дело только в Добронравове…

Юрий Великий: На эту тему было сказано очень много. Не будем долго рассуждать, у нас немного информации об этом.

Ответим словами Виктора Федоровича: "Шо творят... Замахнулись на свАтая свАтых!".

Sidor: А существует ли в вашей сфере деятельности "джинса", когда кто-то из политиков пытается проплатить шутку о себе или, наоборот, заплатить, чтобы не иронизировали над ним со сцены? Возможно, не лично вы сталкивались, а кто-то из коллег по юмористическому цеху…

Юрий Великий: К сожалению или к счастью, подобных случаев у нас не возникало.

Сергей Цвиловский: Потому, наверное, мы каждый день ходим в джинса́х, а не ездим на Jeep-ца́х. Наверняка, те коллеги, которые сталкивались с подобными вещами, вряд ли об этом расскажут. Мы стараемся продавать шутки не в розницу, а оптом — зрителям на концертах. :)))





Ragneda: Есть ли разница в реакции людей на шутки в зависимости от региона страны? Где народ более закрытый, и его тяжелее развеселить, а где, наоборот — очень смешливые люди?

Сергей Цвиловский: В Голландии очень смешливые люди. Но мы там не выступали — не ищем легких путей.

Вообще, на шутки везде реагируют по-разному.

Юрий Великий: Но реакция — всегда положительная. Смех зрителя зависит не от региона, а от репертуара артиста, потому что хороший юмор будет понятен везде. Главное — на твои концерты приходят те, кому интересно твое творчество. То есть если зритель пришел, значит, он заранее настроился, что ему будет весело. Задача артиста — оправдать ожидания зрителя.

Pavlo: Чи є у українського гумору якісь унікальні, притаманні тільки йому ознаки, що відрізняє його від гумору інших народів?

Сергей Цвиловский: Украинский юмор отличается двумя вещами — аутентичностью и мелодичностью языка.

Юрий Великий: Конечно, такие признаки есть. Многие смешные шутки, которые сформулированы на украинском языке либо с украинскими выражениями, если их перевести на другой язык, потеряют свою прелесть и смак (кстати, замечательное украинское слово).

Fedor: В чем разница между украинскими и российскими анекдотами? Или оба народа смешат одни и те же шутки?

Юрий Великий: Оба народа смешат одни и те же шутки. Особенно — про друг друга.

Сергей Цвиловский: Иногда под раздачу попадают молдаване, а, как обычно, виноваты почему-то во всем евреи.

Fedor: Изменили ли последние четыре года способность наших людей смеяться? Сейчас те же темы вызывают в зале взрыв смеха, что и раньше, или они изменились?

Сергей Цвиловский: Есть вечные темы, которые всегда будут смешны, и есть актуальные. Пускай темы меняются. Важно, чтобы сохранялась способность наших людей смеяться, чтобы она никогда не угасала в любых тяжелых ситуациях.

Юрий Великий: А наши люди в этом, как выяснилось, сильны, как никто...

Fedor: На какие темы вы никогда не будете шутить? Есть ли у вас какие-то табу при написании шуток?

Юрий Великий: Война, смерть, человеческие трагедии, болезни... Хотя у нас много шуток про больницу, но мы шутим так, чтобы у людей это не вызывало каких-либо негативных воспоминаний.

Inga: Чи траплялося так, що під час ваших виступів зал не сміявся, його неможливо було розворушити? Як виходили тоді з ситуації?

Юрий Великий: Конечно, как и у любого артиста, у нас бывали случаи, когда люди меньше реагировали на какой-то из номеров. В такие моменты очень важно не падать духом, важно самому верить в то, что ты делаешь. Потому что, если не смеющийся зритель увидит еще и твое сомнение, он может развернуться и уйти в буфет, искать настроение там.

Сергей Цвиловский: Поэтому на своих концертах мы даем разноплановую программу, чтобы удовлетворить самого требовательного зрителя.

Simka: Люблю ставити це питання нашим гумористам, тож запитаю і у вас… Пригадуєте стару добре відому дитячу книжку "Проданий сміх", навіть фільм знятий по ній. Чи є в цьому житті щось, за що ви готові були б заплатити власним умінням сміятися?

Сергей Цвиловский: Я бы заплатил своим умением смеяться за Джинна или Золотую Рыбку. И первым желанием я бы вернул себе смех.

А если серьезно, то — конечно же, нет. Смех — это отдельная уникальная формула, которая зашита в ДНК человека.

Gallina: Как вы относитесь к цирку, в том виде, в каком он существует в Украине? Когда чаще всего после похода в цирк ребенок или плачет, или для него угроза "учись, а то клоуном в цирке будешь работать" становится самым действенным стимулом? Почему так? Что не так с этим видом искусства?

Сергей Цвиловский: На мой взгляд, вопрос в том, что цирк — очень дорогой вид искусства. И в нынешнем экономическом положении Украина себе не может этого позволить. Раньше цирк существовал за счет дотаций и государственной поддержки. Как сейчас обстоят с этим дела, мы не знаем.

Юрий Великий: Мы часто ходим с ребенком всей семьей в цирк, и нам очень нравится. Никогда не задумываюсь, в каком он виде он был раньше, в каком — сейчас. Главное — ребенок получает море удовольствия.

Сергей Цвиловский: Очень надеемся, что эта отрасль нашей культуры тоже будет развиваться и приносить удовольствие зрителям.

Dinara: Первое, что любопытно — кто вы по специальности? Второе — вот, по сути, юмор стал делом вашей жизни. Всегда ли окружающие понимают выбранный путь, или есть такие, кто считает, что это не серьезно, и что мужчина должен заниматься более солидным делом, а не людей смешить?

Юрий Великий: Мы по специальности — управленец и юрист на морском транспорте, и мы очень рады, что юмор стал делом нашей жизни. Были моменты поначалу, когда мы и сами считали, что это несерьезно, но родные и близкие люди во всем нас поддерживали, понимая, что спорить с нами бесполезно. :) И всячески вселяли в нас веру в то, что мы движемся правильным путем.

Lunachova: Если бы вы не стали артистами, то кем могли бы работать?

Сергей Цвиловский: Кем бы мы ни работали, уверен, судьба все равно привела бы нас в артистический мир.

Юрий Великий: Даже не знаю — я никем до этого не работал.

Lenkababenko: Оставляете ли вы работу на работе или все-таки приносите ее домой?

Юрий Великий: Ответим честно: грешим в этом деле. :)

Сергей Цвиловский: Мы приносим и написанный юмор, и переживания с концертов, и свои рабочие перипетии, потому что хочется делиться этим с близкими. Ведь на то они и близкие люди, чтобы делиться с ними как положительными, так и отрицательными моментами жизни.

Fiona: Правда ли, что, чем хуже идут дела, тем больше нужно юмора?

Юрий Великий: Хочу перефразировать немного — чем больше юмора, тем лучше идут дела. Юмор — это всегда позитив. Он заряжает.

Сергей Цвиловский: Его не должно быть больше, но он должен быть качественным, более концентрированным.

Юрий Великий: Для того, чтобы дольше жить, нужно больше смеха.

Kukla: А Вы сталкивались с подтверждением того, что смех продлевает жизнь?

Юрий Великий: Да. У меня был такой случай: отец немного приболел, а я как раз приехал к родителям и решил почитать им номера ближайшего съемочного концерта, чтобы проверить материал. Родители так смеялись, что после прослушанного у отца поднялось настроение и улучшилось состояние, и он пошел на улицу обливаться холодной водой. И тут уже смеялся я.

Tanya_Tsinomon: Что человеку нужно для полного счастья?

Юрий Великий: Чувствовать себя счастливым.

Kurochka: Какой самый курьезный случай можете вспомнить со своих концертов?

Юрий Великий: Незапланированные слезы Сергея на сцене во время съемок юмористического номера. Это произошло в номере про Виктора Федоровича, который учился играть в шахматы. Сергею в какой-то момент стало так смешно, что он покраснел и начал плакать. Ну, а я уже держался, как мог...

Kurochka: Вы много гастролируете по Украине. А есть ли у вас выступления за рубежом? Если да, то где? Если нет, то почему?

Сергей Цвиловский: Пока что все в разработках и планах. Обязательно будут — следите за нашей страницей на Фейсбук.

Katty: Часто ли вас критикуют? Как вы зачастую реагируете на критику?

Сергей Цвиловский: На критику реагируем очень положительно, особенно если критика конструктивная, а не эмоциональная. И речь не идет о вкусовщине.

Юрий Великий: Зачастую прислушиваемся к словам критиков, но всегда отдаем предпочтение своему собственному мнению.

Hochuha: Куда любите ездить в отпуск?

Юрий Великий: Абсолютно все равно — куда. Важно — чтобы с близкими и родными людьми. Или, например, с Сергеем.

Сергей Цвиловский: В теплые экзотические страны... Желательно — без Юрия. :)

Detective: Поступают ли вам предложения сниматься в фильмах?

Сергей Цвиловский: Регулярно: я предлагаю Юрию, Юрий — мне.

Юрий Великий: А если серьезно, у нас давно есть желание снять фильм по своему сценарию и с нашим участием.

Stan55: Нравится ли вам творчество экс-Бориса Апреля?

Юрий Великий: Если честно, мы больше привыкли к творчеству Ильи Ноябрева.

Сергей Цвиловский: Мне еще Микола Вересень импонирует...

ShoMustGoOn: Ваше любимое место в Киеве?

Юрий Великий: Октябрьский дворец 1 апреля в 19.00. :)

Сергей Цвиловский: Это действительно то место, где мы получаем удовольствие от общения со зрителем.

Anna_Trukhachova: Скажите, в быту вы тоже ко всему относитесь с чувством юмора?

Сергей Цвиловский: Да. :)

Vredya: Приветствую самый крутой комедийный дуэт современности! Ребят, мы всей семьей обожаем вас, ходим на концерты, следим за вашим творчеством по ТВ. Вы классные! Мы уже купили билеты на киевский концерт. От всей нашей семьи вам вопрос. Почему некоторые шутки ваших коллег по сцене ранят, раздражают и не веселят, а у вас все настолько утончённо и в точку, что просто диву даешься, как вы умудряетесь так тонко подмечать. Как происходит отбор шуток? Кто главный критик? Откуда черпаете вдохновение? И где берете шутки? Так держать, Сергей и Юрий! Увидимся на вашем концерте!

Юрий Великий: Мама, это ты? :) Ты же мне это сегодня уже говорила. :)

Сергей Цвиловский: А если серьезно, то — спасибо за ваши приятные отзывы. Обязательно на концерте, когда будет общение со зрителем, встаньте и скажите, что это были Вы — нам очень хочется познакомиться вживую.

Отбор шуток происходит естественным путем.

Юрий Великий: Доверяем исключительно своей интуиции, опыту и всегда задумываемся, какие последствия будет иметь та или иная шутка. Зритель это всегда чувствует, его не обманешь. Поэтому мы сами себе и критики, и редакторы.

Neznakomka: Расскажите о себе, о своих семьях, чем любите заниматься вне работы, как проводите свободное время, много ли у вас свободного времени?

Юрий Великий: Мы могли бы рассказать много и о семьях, и о любимых занятиях, и о жизни, но, к сожалению, в данный момент совершенно нету времени. :)

Сергей Цвиловский: Планируем когда-нибудь выйти на пенсию. Если будет возможность — дождитесь наших мемуаров. :)

Артём Корнеев: "Квартал-95" для вас — конкуренты или друзья?

Юрий Великий: В первую очередь, это люди, с которыми нас связывают дружеские и творческие отношения, а, во-вторых, мы с ними — коллеги, и, естественно, каждый из нас старается делать свое дело хорошо, в виду чего и возникает конкуренция, что является положительным для всех, а в первую очередь — для зрителей.

Сергей Цвиловский: А я скажу так: где-то они нам — Друзеренты, а в чем-то и Конкурзья...

AngryBirds: На какую тему любите шутить больше всего?

Юрий Великий: Мы стараемся не ограничивать себя и шутить на разные темы. И каждый удачно написанный номер на определенную тему делает эту тему для нас одной из любимых.

Andrew_46: Даете ли вы концерты в России?

Юрий Великий: Нет.

Ya-Ukrainka: Скажіть, будь ласка, чи є у вас програма українською, чи ви виступаєте тільки російською мовою? Чим обумовлений ваш вибір?

Сергей Цвиловский: Мы родились в Одессе около 40 лет назад, потому привыкли думать на русском. Но это не мешает писать нам номера с использованием украинского языка. И подобные номера в нашем репертуаре — одни из лучших. Это и номер про Парубия, и номер про Галю, которая "свиням дала", и про витамин Е в аптеке, и, надеемся, еще много интересных номеров.

Tomochka: Как вы встретились? С чего начались ваши рабочие отношения? Общаетесь ли вы вне работы?

Юрий Великий: Встретились в университете. Отношения начались с того момента, как мы совместно написали свой первый номер. Вне работы часто общаемся, как правило, в основном — по работе... :)

Bezhan: У вас реально будет концерт в Киеве 1 апреля, или это — первоапрельская шутка?

Сергей Цвиловский: Мы редко бываем серьезными, но в данном случае это действительно правда. А если сомневаетесь, то приходите 1 апреля в Октябрьский дворец и проверьте.

Юрий Великий: Это будет не просто концерт, а большой юбилейный концерт, посвященный 20-летию нашей творческой деятельности.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы