В СБУ сообщили, скольким иностранцам за три года запретили въезд в Украину: большинство — россияне

С 2014 по 2017 год Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну 303 иностранцам, в это число не входят лица, причастные к террористической деятельности.

Среди людей, на которых распространяется запрет, большинство — граждане Российской Федерации, сообщили 112.ua в пресс-центре СБУ в ответ на информационный запрос.

"Решение о запрете въезда на территорию Украины иностранным гражданам принимается индивидуально относительно каждого лица при наличии информации о фактах совершения им общественно опасного деяния независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление и прекращение которого отнесено к компетенции СБУ", — отметили в спецслужбе.

Перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности государства, составляется на основании обращений СБУ, Совет национальной безопасности и обороны, а также Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Ранее стало известно, что санкционный список Министерства культуры состоит из 124 россиян, которые не смогут посещать Украину в рамках рабочих поездок. В частности, в перечне есть актеры Александр Фисенко, Егор Баринов, Евгений Бакалов и режиссер Александр Якимчук.