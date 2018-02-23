Голод и трудовые лагеря. Правозащитники рассказали о тюрьмах в ОРДЛО

23 февраля 2018, 22:40

Одна из колоний в Донецкой области сейчас находится между позициями двух сторон.

Правозащитники рассказали о тюрьмах в ОРДЛО

На оккупированном Донбассе боевики не обеспечивают соблюдения основных прав человека в отношении узников в местах лишения свободы, которые остались на этих территориях, говорится в проекте "Мониторинг и защита прав осужденных, находящихся в ОРДЛО", над которым работали правозащитные организации Украины "Донбасс-SOS", "Альтернатива" и Харьковская правозащитная группа.

Как рассказала представительница правозащитной организации "Донбасс-SOS" Наталья Мельник, всего в неподконтрольных Украине районах остается около 10 тысяч заключенных в Донецкой области и более 6 тысяч — в Луганской.

Правозащитники называют заключенных на территории ОРДЛО "невидимыми жертвами войны", сообщает "Немецкая волна".

По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, из-за боевых действий и обстрелов на оккупированных территориях Донбасса погибли по меньшей мере 10 заключенных и не менее 26 были ранены.

Эти цифры могут быть больше из-за нехватки информации о реальных данных.

"Одна из колоний в Донецкой области сейчас находится между позициями двух сторон. Ее пытались вывезти на подконтрольную территорию, но это не удалось", — сказал Захаров.

Кроме того, правозащитники рассказывают, что боевики ОРЛО эксплуатируют заключенных в трудовых лагерях. Поэтому главари не хотят освобождать или переводить заключенных, несмотря на то, что они массово пишут письма о переводе на подконтрольную Киеву территорию.

Правозащитники рассказывают, что заключенные на территории ОРДЛО недоедают и часто содержатся в нечеловеческих условиях. По их данным, в некоторых исправительных колониях зафиксированы случаи голода и голодных смертей и случаи прекращения водоснабжения, из-за чего узникам приходилось самостоятельно бурить скважины, чтобы получить питьевую воду.

"В одной из колоний осужденные остались без отопления, и в холодный сезон температура в некоторых камерах падает до 5 градусов по Цельсию. Они обогревались "буржуйками", уголь для которых закупался за счет их родственников и близких", — рассказал Захаров.

Также в тюрьмах боевиков есть проблемы с медикаментами. После того, как закончились лекарства с довоенных времен, ранены в результате боевых действий узники оставались без медицинской помощи.

Кроме того, без лекарств жили и узники в специализированных колониях, в которых содержатся больные СПИДом и туберкулезом, пока медикаменты не начали поступать из России.

Захаров отметил, что на оккупированных территориях узники фактически лишены права на справедливый суд.

"Суды" боевиков пересматривают вынесенные украинскими судами приговоры без участия свидетелей, потерпевших, адвокатов и самих заключенных.

Кроме того, осужденные лишены доступа к интернету.

"А это значит, что они лишены возможности дистанционного обращения в суды и другие органы государственной власти на подконтрольной территории и вообще права на обжалование приговоров, пересмотр их дел и условно-досрочного освобождения", — пояснил правозащитник.

По его словам, украинская власть не имеет никаких возможностей защищать права заключенных на оккупированных территориях. Надежда есть только на то, что удастся решить проблему юридического оформления осужденных, возвращающихся из ОРДЛО. Для этого разрабатывается соответствующий законопроект с участием общественности.

Ранее западные СМИ писали, что на захваченной территории востока Украины боевики устроили сеть так называемых трудовых лагерей, где заставляют работать бесплатно тысячи заключенных.

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Донбасс тюрьмы ОРДЛО Наталья Мельник Евгений Захаров
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