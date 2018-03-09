Днем влажно, ночью может подморозить. Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходных

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу и воскресенье — 10-11 марта — будет влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2 +5 градусов.

Ближайшей ночью температура ожидается около нуля, говорится на странице эксперта в Facebook.

"А вот в ночь на 11 марта может подморозить до -2-5 градусов. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.