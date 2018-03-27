Луценко назвал точный маршрут оружия, с которым задержали Рубана

Полковники из России, которые руководят военными частями на оккупированных территориях Донбасса, персонально давали разрешение Владимиру Рубану на загрузку оружия.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV, добавив, что вооружение было предназначено для совершения терактов в Киеве.

По словам генпрокурора, первоначально Рубан приехал к полковнику Щедрому Николаю Алексеевичу с позывным Наука.

"Именно этот человек дал разрешение на отгрузку оружия в автомобиль Рубана", - заявил он.

Затем, отмечает Луценко, автомобиль с Рубаном отправился в Донецк, где была намечена встреча с российским подполковником Титовым Романом Борисовичем с позывным Алтаец.

Глава Генпрокуратуры заявил, что Рубан заезжал в Горловку, где еще загрузил определенное количество оружия в автомобиль. Процессом в этом городе руководил полковник РФ Бердников Алексей Николаевич с позывным Меркурий.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с арсеналом оружия, который был спрятан в старой мебели.