Луценко назвал точный маршрут оружия, с которым задержали Рубана

Генпрокурор заявил, что указания злоумышленник получал от российских кураторов.
Полковники из России, которые руководят военными частями на оккупированных территориях Донбасса, персонально давали разрешение Владимиру Рубану на загрузку оружия.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV, добавив, что вооружение было предназначено для совершения терактов в Киеве.
По словам генпрокурора, первоначально Рубан приехал к полковнику Щедрому Николаю Алексеевичу с позывным Наука.
"Именно этот человек дал разрешение на отгрузку оружия в автомобиль Рубана", - заявил он.
Затем, отмечает Луценко, автомобиль с Рубаном отправился в Донецк, где была намечена встреча с российским подполковником Титовым Романом Борисовичем с позывным Алтаец.
Глава Генпрокуратуры заявил, что Рубан заезжал в Горловку, где еще загрузил определенное количество оружия в автомобиль. Процессом в этом городе руководил полковник РФ Бердников Алексей Николаевич с позывным Меркурий.
Напомним, руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с арсеналом оружия, который был спрятан в старой мебели.