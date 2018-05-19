"Достать сгоревшие "Дозоры". Главарь "Вагнера" эвакуировал технику РФ с Донбасса: аудио

В 2015 году наемники российской ЧВК "Вагнера" эвакуировали из Дебальцево военную технику РФ, уничтоженную в боях с ВСУ.

Записи с соответствующими переговорами одного из руководителей "ЧВК Вагнера", гражданина РФ Дмитрия Уткина, с подчиненным, обнародовала СБУ.

На записи речь идет об эвакуации российской боевой техники, уничтоженной украинской армией под Дебальцево, передает пресс-центр СБУ в Facebook.

"Сотрудники украинской спецслужбы во время штурма 21 февраля 2015 года кадровыми подразделениями Вооруженных сил РФ и террористами Дебальцево, перехватили телефонные разговоры представителей подразделения спецслужб РФ под названием "ЧВК Вагнера". Полученная информация является очередным доказательством военной агрессии России и свидетельствует о значительных потерях российских военных в ходе "гибридной войны" против Украины", — заявляют представители ведомства.

Как удалось задокументировать, экс-офицер ГУ Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин отдал своему подчиненному, гражданину РФ Сергею Ковалеву команду экстренно эвакуировать уничтоженные под Дебальцево образцы российской техники — в частности, бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 "Дозор".

"Эта техника находится на вооружении только в Вооруженных силах РФ, поэтому сама возможность ее захвата украинскими войсками вызывает панику у Уткина-Вагнера и беспокоит больше, чем судьба оставленных на произвол судьбы раненых и убитых русских наемников ЧВК", - отметили в СБУ.

В Службе безопасности также уточняют, что "Дозоры" были вывезены взводом "Вагнера" под командованием россиянина Алексея Бородия.

Напомним, ранее был опубликован список украинских наемников "Вагнера".