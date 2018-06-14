В МИД заявили об отсутствии договоренности по миротворцам на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что недавняя встреча в нормандском формате министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции не предоставила возможность достигнуть консенсуса по миротворческой миссии на Донбассе.

"Для того чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта в нормандском формате по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса", - сказала в эфире 5 канала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По словам заместителя главы МИД, позиция российской стороны о необходимости сопровождения миротворцами представителей ОБСЕ является необъективной, поскольку это будут делать только там, где позволят "местные авторитеты".

Напомним, первая за 16 месяцев встреча нормандского формата глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа в Берлине и проходила в закрытом для прессы формате. Позже министры подвели итоги.