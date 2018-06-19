Украинцы в июне-2018 отдохнут четыре выходных подряд

У украинцев на носу длинные выходные – целых четыре дня подряд.

Отдохнуть получится благодаря Дню Конституции-2018.

Когда День Конституции Украины-2018

Каждый год Украина отмечает День Конституции в один и тот же день – и это 28 июня. В 2018 году он припал на четверг.

День Конституции-2018: выходной

В начале этого года Кабмин утвердил перенос пяти рабочих дней в 2018 году. И теперь, согласно распоряжению Кабмина, ближайшая суббота – 23 июня – будет рабочей: украинцам придется отрабатывать выходной в следующую пятницу. Зато на следующей неделе с четверга, 28 июня, по воскресенье, 1 июля, украинцы официально отдыхают.

Всего у украинцев в июне-2018 будет 20 рабочих дней и 10 официальных выходных, плюс один предпраздничный короткий день.

Напомним, в Украине законодательно утвердили новый праздник. Порошенко отметил, что это не перенос праздничного дня с 4 августа на 4 июля, а создание нового.