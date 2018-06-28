В Донецке на День Конституции патриоты напомнили оккупантам о том, что Донецк - Украина

28 июня, в День Конституции Украины патриоты в оккупированном боевиками российско-террористической организации "ДНР" Донецке установили на крыше одного из домов государственный флаг Украины.

Как передает "Сегодня", флаг развевался над домом по адресу проспект Ильича, 32.

Кроме этого, в честь Дня Конституции Украины патриоты расклеили листовки с цитатами из Основного Закона. Дончане напоминают российским оккупантам, что Донецк – это Украина.

А финальным аккордом стало уничтожение на въезда в в оккупированный Иловайск "памятного знака", посвященного боевикам. Верхняя часть памятника была полностью уничтожена, взрыв серьезно повредил основание. Отдельные части памятника разлетелись на 50 метров. Террористы начали "отработку" территории для поисков партизан, но ничего не добились.

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Это уже не первый случай подобных действий украинских партизан - во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" Донецке в четверг, 7 июня, неизвестные патриоты вывесили украинский флаг.