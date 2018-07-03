Украинский писатель пригрозил сигануть с моста в Днепр в случае победы России над Хорватией

Украинский писатель / художник Валерий Загребельный, работающий под псевдонимом Адолфик Гари пообещал совершить прыжок с киевского моста имени академика Патона в реку Днепр – в случае, если на ЧМ-2018 сборная России обыграет сборную Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Дорогие злопыхатели, вам, наверное, трудно представить, как мне все пофигу − включая вашу сборную. Скажу больше, я прыгну с моста Патона в Днепр − если ваша сборная (России – "Главред") выиграет у Хорватии. Идти у вас на поводу − чтобы тешить вашу неуемную гордыню, я не буду. Видео и фото отчеты выставлю, когда сочту нужным или после ареста", − написал он.

К слову, ранее Адолфик Гари накануне игры России и Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 в случае победы россиян обещал пробежаться обнаженным по центральной улице Киева – Крещатику, а также грозился прибить к тамошнему асфальту свою мошонку. Но в обоих случаях обещания свои не сдержал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.