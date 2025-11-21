Укр
Без "Дії" и очередей: как легко оформить "тысячу Зеленского"

Дарья Пшеничник
21 ноября 2025, 11:55
Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года, иначе деньги "сгорят".
Тысяча Зеленского
Как получить "1000 от Зеленского" без "Дії" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский/Telegram

Что известно:

  • Украинцы могут получить "Зимнюю поддержку" в размере 1000 грн без приложения "Дія"
  • Пенсионеры и получатели соцвыплат получат средства автоматически
  • Потратить "тысячу Зеленского" можно на коммунальные услуги, лекарства, товары украинского производства или поддержку ВСУ

Украинцы смогут получить выплату в размере 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" ("тысяча Зеленского") даже без использования приложения "Дія". Для этого достаточно обратиться в любое отделение "Укрпочты" или подать заявку через почтальона.

Кто получит деньги автоматически

Пенсионеры и получатели государственных социальных выплат - около двух миллионов человек - получат средства вместе с очередной пенсией или помощью. Для них не нужно никаких дополнительных действий.

Как подать заявку

Те, кто не имеет смартфона, проживает в местностях с нестабильным интернетом или относится к маломобильным группам, могут оформить заявку в отделении "Укрпочты" или через почтальона. Подать документы можно с 15 ноября по 24 декабря 2025 года. Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделения, работает горячая линия: 0 800 300 545.

Необходимые документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код (или отметка об отказе от него). Для детей нужно свидетельство о рождении и отдельная заявка на каждого ребенка. Опекуны должны предоставить документы, подтверждающие их полномочия.

Где можно потратить "тысячу Зеленского"

Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, подписку газет и журналов, почтовые сервисы "Укрпочты", покупку лекарств и товаров украинского производства. Также предусмотрена возможность переводов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Важно: потратить деньги нужно до 30 июня 2026 года. Если средства останутся неиспользованными, они вернутся в государственный бюджет.

Дополнительные условия

Программа распространяется только на тех граждан, которые находятся на территории Украины. Для тех, кто подает заявку онлайн через "Дію", деньги поступят на карту "Национальный кэшбек" в течение 10 дней.

В праздничный период "Укрпочта" увеличит пропускную способность отделений и введет экспресс-окна для отправлений и получения посылок, поэтому оформление заявлений не повлияет на скорость работы сервиса.

Что известно о "Зимней поддержке"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что в новом пакете "Зимней поддержки" сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе.

По его словам, украинцы смогут получить средства, которые можно будет потратить на самое необходимое - коммунальные услуги, лекарства, продукты или другие базовые потребности.

Также президент анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках этой программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Денежная помощь в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что Кабинет министров Украины готовится принять постановление об одноразовой выплате 1000 грн каждому украинцу в рамках программы "Зимняя поддержка". Соответствующий документ, который должен быть утвержден 13 ноября, предусматривает охват 11 миллионов граждан, что потребует 11 млрд грн бюджетных средств.

Поскольку текущие ресурсы программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" не покрывают все расходы, правительство Юлии Свириденко предлагает перераспределить финансирование.

Кроме того, известно, что не все украинцы смогут получить обещанную президентом Зеленским финансовую помощь в размере 1000 гривен. Как сообщает РБК-Украина в статье "Тысяча Зеленского: кто получит помощь от государства и что не так с этой идеей", украинские беженцы, которые находятся за границей, не будут иметь права на эту выплату.

Другие важные новости о выплатах:

Что такое "тысяча Зеленского"

"Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, основанная правительством Украины в рамках мероприятий для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

В Чернобыльской зоне заметили редких лошадей: показаны уникальные кадры

