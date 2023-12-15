Favbet Foundation передали подразделению "Киянина" бус для выполнения задач на передовой

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При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженным Силам Украины передали очередной автомобиль – микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобиль получило подразделение "Киянина".

"Автомобиль – это логистика, это обеспечение, подвоз боекомплекта, эвакуация и многое другое, без чего не может функционировать воинское подразделение. Сложно представить, как бы мы все воевали на этих фронтах, передвигались и делали очень много вещей, как непосредственно боевых, так и связанных с боевой работой, без таких автомобилей", – отметил руководитель подразделения, военный с позывным "Киянин".

Отмечается, что подразделение "Киянина" при содействии Favbet Foundation получило уже 7-й автомобиль.

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"Пока есть взаимосвязь между Вооруженными Силами, волонтерским движением, такими благотворительными фондами как Favbet Foundation, никакие орки внешние и никакие орки внутренние нас не победят", – поблагодарил фонд "Киянин".

Отметим, с 24 февраля 2022 года суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн.

ВСУ и другим Силам обороны страны было передано более 250 автомобилей, среди прочего, роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek. Также ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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