Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

Правительство упростило процедуру постановки и снятия украинцев с воинского учета. Теперь не нужно идти в ТЦК и проходить ВВК. Об этом пишет Министерство обороны Украины.
Юноши с 17 лет смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+. Люди в возрасте от 25 до 60 лет будут автоматически учтены в случае, если они до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований. Сняться с учета также можно будет автоматически после достижения предельного возраста пребывания в запасе.
Как можно стать на учет призывников с 17 лет
С 1 января до 31 июля 17-летние юноши мужского пола должны стать на воинский учет. Это можно сделать в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста в приложении Резерв+. Также остается возможность лично прибыть в районный или городской ТЦК и СП с необходимыми документами. При этом прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным.
Как автоматически стать на воинский учет
На воинский учет автоматически будут поставлены все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор этого не сделали и не имели на это соответствующих законных оснований.
"Это уменьшит количество ручных операций и потребность посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", - говорится в сообщении.
Как автоматически сняться с воинского учета
Процедура автоматического снятия с воинского учета будет доступна гражданам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе.
Руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений будут обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.
Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.
В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
