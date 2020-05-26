Всем селом собирали на лечение ребенку: что известно об изнасилованной в Кагарлыке 26-летней женщине

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Изнасилованная в ночь на 24 мая сотрудниками полиции в Кагарлыке 26-летняя Неля проживает с родителями и 4-летним ребенком в селе Ставы Киевской области.

Как рассказывают односельчане пострадавшей, в роковой день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля по делу о краже в магазине. Она действительно находилась рядом, когда произошло преступление, поэтому отправилась в полицию давать показания. Об этом сообщает ТСН.

Местные жители села очень хорошо знают Нелю, поскольку не первый раз помогают ее горю. Ранее люди собирали женщине финансовую помощь на лечение ребенка.

"Зовут Неля, в селе ее хорошо знают. Она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельский голова также помогал. Она нигде не работает, потому что ухаживает за ребенком,– рассказала жительница села Ставы.

По словам односельчан, Неля с мамой сейчас уехала в Киев. В столице женщину будут обследовать в больнице, а также она даст показания в центральном отделении полиции. Родители потерпевшей отказываются общаться со СМИ и давать какие-либо комментарии.

Напомним: