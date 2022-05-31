На Харьковщине экс-полицейский пытал жителей вместе с агрессорами - прокуратура

Предатель Олег Полежаев/ Офис Генпрокурора / ua.depositphotos.com

Бывший коп из Луганска Олег Полежаев присоединился к русским оккупантам и совершал пытки мирных украинцев в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Следователи Харьковской облпрокуратуры заочно сообщили ему о подозрении. Отмечается, что Полежаев причастен к пыткам не менее четырех человек.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении мужчине по факту добровольного участия в вооруженных формированиях государства-агрессора и предоставления таким формированиям помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины", – сообщили следователи.

Как установили правоохранители, бывший работник полиции Луганска в марте 2022 года вступил в состав группировки террористов "ЛНР". В марте-апреле 2022 года он вместе с силами оккупантов находился во временно оккупированном селе Цуповка Харьковского района.

Там агрессоры захватили местную школу, где допрашивали людей. Допросы, как было установлено, проходили с запугиваниями и пытками. От рук предателя пострадали, по меньшей мере, четверо местных жителей.

В настоящее время управление СБУ в Харьковской области осуществляет досудебное расследование по уголовному производству.

К слову, Полежаев еще с 2017 года занесен в базу сайта "Миротворец" за сотрудничество с оккупантами.

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Напомним, ранее в результате проведенного расследования удалось определить наименования частей оккупационных войск РФ, которые находились в Буче в марте этого года.

Как говорится в расследовании агентства Reuters, в Буче были опрошены более 90 мирных жителей, изучены фото и видео за этот период и документы, которые были оставлены оккупантами при отступлении.

Журналистам удалось найти удостоверение личности бойца Росгвардии, ефрейтора Константина Коршунова. Отмечается, что двое его знакомых подтвердили Reuters, что Коршунов служит в Росгвардии, а один даже назвал точное подразделение - в/ч 3179 (отряд Витязь).

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