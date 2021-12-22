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Назвался врачом и попросил раздеться: мужчина развращал 7-летнюю девочку в школьном туалете

22 декабря 2021, 17:31
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Об инциденте в полицию сообщила мама ученицы второго класса.

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Во Львовской школе мужчина приставал к 7-летней девочке – его задержала полиция / УНН

Во Львове правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который проник в туалет одной из школ и цеплялся к 7-летней девочке.

В полицию обратилась мама ребенка, сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области. По словам женщины, ее семилетняя дочь рассказала ей об инциденте, который случился в школьном туалете. Когда девочка находилась в туалете, туда зашел мужчина и начал к ней приставать.

"О происшествии в полицию сообщила мать семилетней ученицы второго класса одной из львовских школ. По словам заявительницы, неизвестный мужчина, переодевшись в женскую одежду, зашел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь, и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия", – отмечают в полиции.

Как посторонний мужчина смог попасть в школу

Как пишет местное издание Lviv.vgorode мужчина проник в школьный туалет, воспользовавшись отсутствием охранника на входе в учебное заведение. Когда он встретил в женском туалете девочку, то назвался врачом и попросил раздеться.

Учительница заметила длительное отсутствие ребенка на уроке и направилась за ней. Когда мужчина увидел педагога, которая зашла в туалет, то толкнул женщину и выбежал из школы. Неизвестно, успел ли он причинить ребенку вред.

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Видео, как мужчина проник в школу, опубликовал местный портал "Varta1".

Мужчину, который развращал ребенка, искали по всему городу

Мужчину не сразу удалось поймать – для этого дополнительно привлекли оперативников криминальной полиции и сотрудников других служб полиции Львовской области. Также полицейские обращались к гражданам с просьбой помочь установить личность злоумышленника.

В конце концов 50-летнего мужчину обнаружил на одной из улиц Львова наряд Нацгвардии. Его сразу задержали.

"Вскоре следователи сообщат разысканному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Согласно этой статье, мужчина за содеянное может попасть за решетку на срок от 5 до 8 лет.

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Мужчину пришлось искать по всему Львову / Полиция Львовской области

Напомним, в Харькове отец развращал 10-летнюю дочь и снимал детскую порнографию. О растлении общей дочери бывшим мужем в полицию сообщила мама девочки. За такие действия мужчину будут судить.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина развращал свою 14-летнюю дочь, запугивал ее и облил лицо девушки серной кислотой. За это мужчина теперь попадет за решетку на 8 лет и 6 месяцев.

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