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Обуглившиеся тела и старики на снегу: появились новые свидетельства пожара в Харькове

22 января 2021, 19:25
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Пострадавшие старики были почти голые, некоторые в одних памперсах, рассказали очевидцы.

пожар, харьков
В нелегальном доме престарелых в Харькове произошел пожар / Фейсбук И.Венедиктовой

После пожара в доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек, полиция расследует возможное нарушение правил противопожарной безопасности, уже задержаны 4 человека, рассказал советник главы МВД Владимир Мартыненко.

Как сообщил он в эфире телеканала Украина 24, Нацполиция осуществляет расследование относительно нарушения требований пожарной безопасности в здании, где произошел пожар.

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"По результатам комплексных экспертиз дальше будут установлены и причина, и виновники. Пока на данный момент задержаны 4 человека. Процесс расследования продолжается", - рассказал Мартыненко.

Советник главы МВД сообщил, что среди задержанных - "владелец этого дома, арендатор дома и его жена, занимавшаяся этой деятельностью, и администратор этого заведения, которая занималась работой в самом заведении".

"Им инкриминируется нарушение пожарных условий и правил с тяжелыми последствиями, до 8 лет заключения", - сказал он.

"Нехороший дом": кого привозили в сгоревший харьковский пансионат

Как пишут Факты, в Золотое время небедные родственники привозили почти безнадежно больных стариков фактически умирать.

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"Они были обузой для своих детей или внуков. Я видела, как стариков сюда привозили на дорогих машинах. Но, как на этих же автомобилях приезжали люди, чтобы проведать пенсионеров, не видела", - рассказала Мария, которая живет по соседству с пансионатом Золотое время.

"Вообще, у этого дома своя не очень хорошая история. Двухэтажка передается из рук в руки. Оказывается, там некоторое время работала онлайн-порностудия! Затем снова поселили стариков. Для них специально пристройку сделали к уже существовавшему дому. Красный корпус — это старая постройка. Там наркоманов содержали. Типа реабилитационного центра. А вот в новое здание поселили пожилых. Говорят, всего там было 35 человек. Почти все они очень старые — под 90 лет. Многие и ходить-то не могли. Но было и двое или трое молодых ребят. По слухам, у них рак на последней стадии", - говорит очевидица трагических событий.

Жуткий пожар в доме с пенсионерами: что говорят очевидцы

О самом пожаре женщина рассказала так: "На улице было холодно. Еще до приезда пожарных мой муж и еще несколько соседей выносили на улицу тех, кто выжил. Горело на втором этаже, туда было не пробраться. А вот на первом еще были живые. Но я слышала, как один из наших соседей сказал, что насчитал там пять уже обуглившихся трупов".

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По ее словам, пострадавшие старики были почти голые, некоторые в одних памперсах.

"Наши мужчины выносили их на восьмиградусный мороз и, сначала не сообразив, укладывали прямо на снег. Потом кто-то догадался подогнать машину и усадил в нее сразу троих пенсионеров, чтобы те отогрелись. После этого и мой муж также подъехал на авто", - добавила она.

Пожар в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
новости Харькова дом престарелых пожар в Харькове
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