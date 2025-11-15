Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

Ключевые тезисы Зеленского:
- Ключевые энергетические предприятия пройдут полную перезагрузку
- "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обновят правление и наблюдательные советы
- Оператор ГТС и "Нафтогаз" проведут конкурсы на руководство
Главные государственные энергетические предприятия Украины будут полностью перезагружены. Параллельно с проверкой деятельности этих компаний правительство проведет обновление их руководящих органов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий", - рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что "Энергоатом" должен стать одним из первых предприятий, где проведут структурные изменения. В течение недели компания должна обеспечить условия для формирования нового наблюдательного совета, что должно привести к полной "перезагрузке" правления.
Относительно Укргидроэнерго, глава государства подчеркнул необходимость срочного проведения конкурса на должность нового руководителя компании. Также должно быть завершено формирование наблюдательного совета.
Зеленский заявил о необходимости дозавершить формирование наблюдательного совета Оператора газотранспортной системы Украины и безотлагательно провести конкурс на должность генерального директора компании.
Относительно Нафтогаза, Зеленский напомнил, что срок действия контрактов действующего состава наблюдательного совета заканчивается в январе следующего года. Поэтому уже сейчас необходимо объявить и провести открытый конкурс для формирования нового состава. Президент подчеркнул, что обновленный наблюдательный совет должен начать работу в январе 2026 года.
"В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах", - добавил глава государства.
Зеленский также отметил, что правительственные чиновники должны находиться в постоянном контакте с правоохранительными и антикоррупционными органами. По его словам, на любые выявленные злоупотребления или коррупционные схемы должен быть оперативный и справедливый ответ.
"Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике - это абсолютный приоритет", - подытожил он.
Как отреагировали в ОП на коррупцию в энергетике
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с коррупционными схемами в энергетическом секторе. Он отметил, что сейчас Украина демонстрирует реальную борьбу с коррупцией, с конкретными действиями и последствиями для нарушителей.
"Хотелось бы, чтобы коррупционеры получали пожизненные сроки сразу после разоблачения. Но есть закон, и его придется соблюдать", - отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что главное отличие текущей борьбы от предыдущих лет - это принципиальная нетерпимость государства к коррупции и быстрые и жесткие решения президента.
Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме
Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков. По данным следствия, в разветвленную коррупционную схему были вовлечены высокопоставленные чиновники, политики и представители бизнеса.
По версии детективов, участники схемы влияли на деятельность АО "НАЭК Энергоатом", получая неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов.
13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.
Министр энергетики Светлана Гринчук 12 ноября подала в отставку. А 14 ноября Зеленский обновил состав СНБО. Из Совета нацбезопасности и обороны исключены Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.
