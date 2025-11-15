Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

Руслана Заклинская
15 ноября 2025, 18:13
39
Президент запускает полную проверку энергокомпаний и требует абсолютной прозрачности.
Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение
Правительство начинает обновление управления во всех крупных энергокомпаниях / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Ключевые энергетические предприятия пройдут полную перезагрузку
  • "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обновят правление и наблюдательные советы
  • Оператор ГТС и "Нафтогаз" проведут конкурсы на руководство

Главные государственные энергетические предприятия Украины будут полностью перезагружены. Параллельно с проверкой деятельности этих компаний правительство проведет обновление их руководящих органов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий", - рассказал президент.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что "Энергоатом" должен стать одним из первых предприятий, где проведут структурные изменения. В течение недели компания должна обеспечить условия для формирования нового наблюдательного совета, что должно привести к полной "перезагрузке" правления.

Относительно Укргидроэнерго, глава государства подчеркнул необходимость срочного проведения конкурса на должность нового руководителя компании. Также должно быть завершено формирование наблюдательного совета.

Зеленский заявил о необходимости дозавершить формирование наблюдательного совета Оператора газотранспортной системы Украины и безотлагательно провести конкурс на должность генерального директора компании.

Относительно Нафтогаза, Зеленский напомнил, что срок действия контрактов действующего состава наблюдательного совета заканчивается в январе следующего года. Поэтому уже сейчас необходимо объявить и провести открытый конкурс для формирования нового состава. Президент подчеркнул, что обновленный наблюдательный совет должен начать работу в январе 2026 года.

"В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах", - добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что правительственные чиновники должны находиться в постоянном контакте с правоохранительными и антикоррупционными органами. По его словам, на любые выявленные злоупотребления или коррупционные схемы должен быть оперативный и справедливый ответ.

"Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике - это абсолютный приоритет", - подытожил он.

Как отреагировали в ОП на коррупцию в энергетике

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с коррупционными схемами в энергетическом секторе. Он отметил, что сейчас Украина демонстрирует реальную борьбу с коррупцией, с конкретными действиями и последствиями для нарушителей.

"Хотелось бы, чтобы коррупционеры получали пожизненные сроки сразу после разоблачения. Но есть закон, и его придется соблюдать", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что главное отличие текущей борьбы от предыдущих лет - это принципиальная нетерпимость государства к коррупции и быстрые и жесткие решения президента.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков. По данным следствия, в разветвленную коррупционную схему были вовлечены высокопоставленные чиновники, политики и представители бизнеса.

По версии детективов, участники схемы влияли на деятельность АО "НАЭК Энергоатом", получая неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.

Министр энергетики Светлана Гринчук 12 ноября подала в отставку. А 14 ноября Зеленский обновил состав СНБО. Из Совета нацбезопасности и обороны исключены Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Энергоатом Укрэнерго новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

18:34Украина
Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

18:13Украина
Россиянам "перекрывают кислород": ключевая трасса к Покровску на грани обрушения

Россиянам "перекрывают кислород": ключевая трасса к Покровску на грани обрушения

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Последние новости

18:41

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

18:34

Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

18:13

Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

18:10

Стильные пуховики на зиму 2026: как выбрать модный фасон и выделиться из толпыВидео

17:48

Продюсер Мозговая пожаловалась на дорогую коммуналку: подписчики ей ответили

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
17:28

Россиянам "перекрывают кислород": ключевая трасса к Покровску на грани обрушения

16:50

Почему князя Ярослава называют Мудрым - раскрыта истинная причинаВидео

16:42

"Не было выбора": Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

16:27

Врожденный дар: ТОП-4 даты, которым приписывают экстрасенсорные способности

Реклама
16:25

Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

16:09

Невеста на 10 лет старше: известный футболист тайно женился на украинке

15:58

Почему 16 ноября нельзя сидеть на столе: какой церковный праздник

15:55

В Украине выявили рекордсменов со скрученным пробегом: какие авто лучше не брать

15:32

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:28

Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

15:15

Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

15:12

Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста

15:03

Осадчая без макияжа поделилась важным мессенджем

14:40

ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

14:38

"Почти миллион долларов": Хлывнюк раскрыл, почему отверг заоблачный гонорар

Реклама
14:29

Ждало трое: Цимбалюк рассказал, сколько ему предлагали за интим

14:12

Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по КиевуФото

14:04

ВСУ оттесняют врага под Купянском: в ISW подтвердили успехи и продвижение

13:46

От хаки до баклажанового: как стильно сочетать самые сложные цвета сезонаВидео

13:41

Полос на стекле не будет: простая хитрость восстановит старые дворники в авто

13:36

В день обстрела: Лиза Ющенко засветила мужа-россиянина на веселой вечеринке

13:22

"Всю дурь выгоняют": Киркоров пошел на крайние меры в воспитании дочери

13:04

Украинским беженцам в Польше прекращают оказание помощи - все подробности

12:46

Украинцы могут остаться без пенсий: Politico предупредило об угрозе срыва выплат

12:30

Бывшая Кличко кардинально изменила цвет волос

12:22

Одно дерево кормило всех: из чего предки когда-то делали хлеб и кофеВидео

12:04

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

12:03

"Это конечно вырезали": участница "Холостяка" раскрыла, почему ушла от Цимбалюка

11:42

"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветовВидео

11:36

Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

11:36

Что должно быть на рождественском столе 2025: 12 блюд и их значение

11:32

Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

11:27

"Ушла из жизни легенда": на фронте погиб известный украинский поэт и художник

10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

10:47

Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

Реклама
10:46

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:28

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

09:55

Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять