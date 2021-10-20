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Поезд насмерть сбил студентку под Харьковом: момент трагедии попал на видео

20 октября 2021, 12:47
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Столкновение с локомотивом стало для нее фатальным - от полученных травм она погибла на месте.

Девушка засмотрелась в телефон / скриншот с видео

Во вторник, 19 октября, на железнодорожном пути в поселке Песочин Харьковской области под поезд попала 19-летняя девушка.

Столкновение с локомотивом стало для нее фатальным и она погибла на месте от полученных травм, сообщили авторы Telegram-канала Труха Харьков.

Она была обнаружена местным жителем. Сейчас полиция выясняет личность погибшей, чтобы найти родителей и сообщить им трагическое известие.

На месте трагедии остался смартфон девушки, но он оказался сломан из-за аварии, а потому посмотреть список контактов и последних вызовов сразу не удалось.

Читайте также"Пытался расставить мне ноги": в поезде "Киев-Львов" чуть не изнасиловали женщинуНа опубликованных кадрах видно, как на железнодорожном переезде девушка пропустила один поезд, однако когда ступила на рельсы, ее сбил проезжающий мимо второй состав.

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Отметим, что рельсы она переходила с мобильным телефоном в руках. Возможно, из-за общего шума на переезде она не услышала, что едет еще один поезд. В результате чего машинист не успел затормозить и на полной скорости сбил девушку. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее мы писали, что в Черкасской области под поезд попала девятиклассница. Девочка переходила пути в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов локомотива. Инцидент произошел утром, 18 октября, на улице Богдана Хмельницкого В результате ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в состоянии комы.

Также сообщалось, что в поселке Подворки Харьковской области поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм он умер на месте.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Харькова железная дорога
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