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Получил инфаркт: обломок российской ракеты попал в голову 12-летнего мальчика

2 декабря 2022, 21:13

Десятки осколков попали в лицо и шею Миши, повредили сонную артерию и спровоцировали инфаркт головного мозга.

Михайлик
На протяжении трех месяцев врачи боролись за жизнь ребенка / Первое медицинское объединение Львова

Во Львове врачи на протяжении трех месяцев боролись за жизнь 12-летнего Михаила из Бахмута. Обломок российской ракеты попал в голову ребенка и спровоцировал инфаркт мозга.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова в Facebook, в тот день Михаил с отцом были во дворе, когда к ним прилетела вражеская ракета. Отец ребенка от полученных травм скончался на месте, а мальчика ударной волной отбросило аж в дом.

Десятки осколков попали в лицо и шею Миши, повредили сонную артерию и спровоцировали инфаркт головного мозга. В критическом состоянии ребенка эвакуировали в Днепр, а оттуда – во Львов.

На протяжении трех месяцев врачи боролись за жизнь ребенка. Из-за повреждения сонной артерии парень не мог даже глотать и говорить, не то, что ходить.

"И вот после трех месяцев лечения Михаил с бабушкой и младшим братом, который с ожогами тоже находился в больнице, едут в Днепр – теперь там они будут жить", - говорится в сообщении

Как отмечают медики, Михаил вышел из больницы своими ногами. Наконец ребенок возвращается к полноценной жизни. И хотя в его голове навсегда останутся два обломка, врачи уверены: навредить ему они не смогут.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупационные войска продолжают безжалостно убивать мирных украинцев. Так, в Сумской области во время российского обстрела погиб 15-летний Богдан. Вражеский снаряд взорвался прямо возле него. Крестная мать парня рассказала, что в то утро подросток ехал за молоком. "Начали бахкать, а он ехал домой. Совсем чуточку он не успел. Бабушка забрала детей в погреб, и все попрятались, а он немного не успел", - сказала она.

Также сообщалось, что в Зеленодольске Днепропетровской области российские оккупанты безжалостно убили 9-летнего Дениса Котелевича. Захватчики открыли огонь из "Ураганов", когда мальчик играл в местном сквере вместе с братиком-близнецом.

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война в Украине война России и Украины
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