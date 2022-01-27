Семьям погибших в Днепре военных выплатят компенсации и оплатят похороны

Родственникам погибших выплатят компенсации - Нацгвардия

Нацгвардия возмет на себя похороны погибших в Днепре нацгвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям жертв, заявил командующий НГУ Николай Балан, сообщает Укринформ в четверг, 27 января.

"Уже сегодня находящимся в больнице кроме помощи от местных органов власти поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тыс. грн", - сказал Балан.

В свою очередь глава облсовета Николай Лукашук добавил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим сделали операции, некоторые из которых продолжались более четырех часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих, имеющих тяжелые ранения.

Всем нацгвардейцам, которые были на дежурстве во время нападения, оказывается психологическая помощь.

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Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

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