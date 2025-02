'Трамп пригласил меня': Зеленский признался, почему не приехал на инаугурацию в США

Главное:

Президент Украины получил приглашение на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа. Однако посещение церемонии без возможности полноценной встречи не имело смысла. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию. Он пригласил меня в очень общих выражениях, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или иным образом. Но я считаю, что нам нужно время, чтобы посидеть и поговорить о том, как закончить войну", - сказал глава государства.

Говоря о своем отсутствии, Зеленский отметил, что на тот момент для него было важно сконцентрироваться на более насущных вопросах, в частности на завершении войны. Он подчеркнул, что Трамп имел свои приоритеты и не мог бы найти время для личной встречи.

"Это, возможно, один из важнейших дней в его жизни, в жизни американского народа. И я думаю, что мой приезд просто был бы не очень уместным. У него не было времени на личную встречу", - пояснил президент Украины.

Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами". По словам Трампа, США ведут "серьезные обсуждения" с Москвой относительно войны в Украине.

Офис президента Украины сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются.

Как сообщал Главред, посольство Украины в США работает над организацией ряда встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Для организации личной встречи нужно время, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Кто такой Пирс Морган?

Пирс Стефан Пью-Морган - английский телеведущий, журналист, писатель и медиа-персонаж. Свою карьеру он начал в 1988 году в таблоиде The Sun. В 1994 году, в возрасте 29 лет, Руперт Мердок назначил его редактором News of the World, что сделало его самым молодым редактором британской национальной газеты за более чем полвека.

Как телеведущий, Морган вел ток-шоу ITV "Истории жизни Пирса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пирс Морган в прямом эфире" на CNN (2011-2014) и был соведущим программы "Завтрак" на ITV "Доброе утро, Британия" (2015-2021).Он был ведущим TalkTV (теперь известного как Talk), ведя программу Piers Morgan Uncensored с 2022 по 2024 год, прежде чем перенести шоу на YouTube.