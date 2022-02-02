В Николаевской области парень набрал на женщину восемь кредитов, украв ее сумку

Потерпевшая узнала о долгах только тогда, когда восстановила сим-карту и ей начали звонить кредиторы.
В Первомайске Николаевской области женщина стала жертвой ограбления, а после этого узнала, что на ней "висят" восемь кредитов, которые мошенник набрал с помощью ее данных.
У потерпевшей украли сумку. Грабителем оказался 18-летний житель города, сообщает полиция Николаевской области.
В сумке помимо мобильного телефона и документов женщины также были записи с ПИН-кодом к банковской карте и кодом к интернет-банка, чем злоумышленник не замедлил воспользоваться. Парень оформил на имя женщины восемь микро-онлайн кредитов, получив таким образом в общей сложности почти 13 тысяч гривен.
"Потерпевшая узнала, что имеет восемь кредитов, не сразу, а через некоторое время, когда она восстановила сим-карту и ей начали звонить кредиторы по задолженности. Тогда и сообщила в полицию", – отмечают в правоохранительных органах.
Полицейским удалось установить мошенника. Оказалось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.
Сейчас идет следствие. Злоумышленнику уже вручили уведомление о подозрении, он может попасть за решетку на срок до 6 лет.
Напомним, в Киеве мошенница притворялась мужчиной и выманила деньги, закрутив виртуальный роман со своей подругой. Потерпевшая потеряла почти 300 тысяч гривен и дом стоимостью почти миллион гривен.
Также ранее была разоблачена новая опасная схема мошенников – аферисты воруют номера телефонов и берут быстрые кредиты. В такую ловушку попала львовянка – злоумышленники похитили номер телефона и набрали на ее имя онлайн-кредитов на сумму более 30 тысяч гривен. Женщина случайно узнала об этом через приложение Дия.
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