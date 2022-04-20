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В одной точке Украины вторжение РФ захлебнулось, ВВС опубликовало карты

20 апреля 2022, 07:37

РФ начала новое масштабное наступление на Донбассе. Вокруг Харькова украинские защитники продолжают контратаки, а Мариуполь все еще сопротивляется оккупантам.

война, вторжение
Опубликованы карты, на которых детально расписан ход боевых действий в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. После полного провала на северо-восточном направлении, РФ вывела войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей, чтобы избежать полного разгрома. Сейчас все силы оккупантов сосредоточены на Донбассе, а самым желаемой точкой на карте остается все еще не покоренный полностью Мариуполь. Также захватчики не оставляют попыток окружить Харьков, хотя бойцы ВСУ не сдают своих позиций там и даже продвигаются вперед. На южном направлении украинские защитники проводят успешные контратаки и освобождают населенные пункты.

BBC опубликовало карты, на которых детально расписан ход боевых действий в Украине.

РФ хочет получить полный контроль над Донбассом

Одной из главных целей Кремля в войне в Украине является восстановление территорий Донецкой и Луганской областей в их "исторических границах".

В последние недели Россия значительно увеличила численность своих войск на Донбассе, а спутниковые снимки показывают наращивание сил на границе с Украиной и колонны транспортных средств, направляющихся к линии фронта.

bbc.com

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, поскольку украинская оборона хорошо налажена и укреплена, Россия "вряд ли добьется крупного прорыва" в ближайшие дни, поскольку украинские военные, защищающие Донбасс, имеют большой боевой опыт, серьезную мотивацию и хорошо укрепленные позиции.

Прогресс оккупантов на Юге заметно замедлился

На Юге у путинской армии было две цели. Первая – прорубить коридор из Крыма через ОРДЛО в Россию. Эти планы сильно подпортило самоотверженное противостояние украинских защитников Мариуполя - с 3 марта город находится в осаде.

Россию обвиняют в военных преступлениях из-за блокады Мариуполя. Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети. По данным мэра города, в Мариуполе погибли более 20 тысяч людей.

19 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламар заявил, что мариупольский завод Азовсталь "разбомблен и уничтожен практически полностью". По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы".

Фото bbc.com
Фото bbc.com

Вторая цель захватчиков – после оккупации Херсона, Николаева и Одессы совершить проход к Приднестровью. Здесь удалось лишь оккупировать Херсон и практически всю область, но об Николаев захватчики обломали зубы. На данный момент город подвергается бомбардировке.

Военные эксперты считают, что у Украины есть неплохие шансы вступить в бой за Херсон и деоккупировать его, особенно после того как был потоплен флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва, который обеспечивал безопасность водных и наземных операций врага на юге.

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19 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины способны выбить российских оккупантов из Херсона. Но для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров.

Полный крах РФ на Севере

Россия отказалась от наступления на Киев, которое началось еще в первые дни вторжения, и вывела свои войска с севера страны. Российское военное руководство попыталось оправдать позорное бегство якобы изменением военных стратегических задач.

Отступление российских захватчиков помогло увидеть все те зверства, которые они с собой принесли на оккупированные земли - грабеж, мародерство, убийства мирных жителей, изнасилования женщин и детей, и разбило миф о якобы второй армии мира.

bbc.com

Как сообщал Главред, расследователи Conflict Intelligence Teamview выяснили, что самыми зверскими поступками в отношении мирных украинцев отличились российские десантники из Пскова и Костромы, а не с Кавказа.

Ситуация с жестокими обращением с гражданским населением зависела от регионов и от того, находится ли населенный пункт в тылу или нет, как давно он находится в тылу или на линии фронта.

Например, в Бородянке Киевской области люди погибали в основном от обстрелов жилых построек, а расстрелов там было меньше. Вероятно, россияне воспринимали этот населенный пункт как свой тыл.

Буча же была на передней линии фронта. Российским военным давали отпор, поэтому оккупанты в каждом человеке видели наводчиков, корректировщиков и "нацистов". Вероятно, по этой причине россияне пытали и казнили мирных людей.

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