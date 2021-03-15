Власти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера

Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.
Как написал Кулеба в Facebook, он по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.
Он оставил комментарий под соответствующим постом.
В соцсетях пользователи продолжают негодовать из-за ситуации, поэтому в комментариях они попросили посодействовать политиков.
Отметим, что 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться.
К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь и они сами разберутся".
Как пишет эксперт-криминолог Анна Маляр в Facebook, за такие детские фото в сети должна наступать уголовная ответственность.
"это срежиссированный родителями, публичный "роман" 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - заявила эксперт.
Она также отметила, что прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают.
Как ранее сообщал Главред:
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