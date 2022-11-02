"Волнуюсь за его психологическое состояние": жительница Тернополя 5 месяцев ждет из плена своего жениха

Последний раз возлюбленный Анастасии выходил на связь в мае / Суспільне

Жительница Тернополя Анастасия Крисак уже 5 месяцев ждет возвращения из российского плена своего возлюбленного Назара, который является военнослужащим полка "Азов".

Об этом пишет "Суспільне".

Девушка рассказала, что ее возлюбленный перестал выходить на связь с 19 мая, когда был выход из "Азовстали". Больше она ничего о нем не знает, только видела его на видео в российских пропагандистских пабликах.

"На видео было видно, что у него здоровый вид. Больше я ничего не знаю. Знаю лишь то, что после теракта в Еленовке, его там не было. С ним все в порядке, об этом говорили ребята, которые уже вернулись из плена", - говорит Анастасия.

Также девушка рассказала, что российская сторона подтвердила пребывание Назара в их плену.

"Я за себя сейчас не думаю. Думаю, как ему там каждый день. Жду, когда его обменяют и вернут домой. Они там полностью в информационном вакууме. Более того, там ведется информационная пропаганда. На них психологически давят. Мы все знаем, как действует Россия. Поэтому я более волнуюсь за его психологическое состояние, как ему там", - говорит Анастасия.

Пара вместе уже 3 года. После возвращения Назара из плена девушка мечтает выйти за него замуж.

Ранее Главред сообщал, что война забрала у 6-летнего Егора отца, а его мать сейчас находится в плену у российских оккупантов. Родители Егора - военные. Перед самым началом полномасштабной войны они привезли сына к родителям - бабушке и дедушке, живущим в Черкасской области. Маленький мальчик обратился к российскому диктатору, чтобы тот вернул ему самого родного человека.

Также сообщалось, что российские оккупанты пытают и издеваются над украинскими военнопленными. При этом бесчеловечное отношение они проявляют и к иностранцам. Так, освобожденный британец Эйден Аслин рассказал об ужасном отношении и условиях, в которых ему пришлось выживать.

Он рассказал, что оккупанты относились к ним "хуже, чем к собаке" и заставляли пленных каждое утро петь гимн России.

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