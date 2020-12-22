УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выборы мэра Харькова: политолог назвал возможных кандидатов на место Кернеса

22 декабря 2020, 10:26
Прослушать новость
Остановить

В списке кандидатов - три человека, предположил Владимир Фесенко.

Кернес
Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите / УНИАН

Из-за смерти Геннадия Кернеса Харьков ждут досрочные выборы. Согласно действующему законодательству, они могут пройти в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.

Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове. В этом списке несколько человек - Михаил Добкин, Юлия Светличная и Александр Фельдман, передает РБК-Украина.

"Навскидку среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет проблемно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная", - предположил Фесенко.

Издание со ссылкой на источники пишет, что у Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности главы города, есть высокие шансы взять город под контроль. Для этого ему нужно до перевыборов создать команду и наладить контакты с местными элитами.

Читайте такжеБорьба за Харьков: политолог спрогнозировал, что ждет город после смерти КернесаСообщается также, что экс-глава Харьковской ОГА, а ныне народный депутат Юлия Светличная пока раздумывает о выборах и решение будет принимать позже.

Михаил Добкин сначала баллотировался на пост харьковского градоначальника, но потом отказался. Сейчас он фактически не проявляет себя в активной политике.

На прошлых выборах мэра Харькова Александр Фельдман финишировал вторым с огромным отставанием от Кернеса. Он шел от политсилы Оппозиционная платформа - За жизнь. На перевыборах ОПЗЖ, скорее всего, тоже представит своего кандидата. Однако, пока неизвестно, будет ли это Фельдман.

Справка. Михаил Добкин - экс-народный депутат Украины (Оппозиционный блок), экс-глава Харьковской ОГА, а перед этим — мэр Харькова.

Александр Фельдман - украинский политический и общественный деятель, бизнесмен и миллионер. Народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Один из самых влиятельных людей в Харькове.

Юлия Светличная - народный депутат Украины IX созыва, председатель ХОГА 2016-2019 годов, депутат Харьковского областного совета VII созыва, вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, доктор юридических наук, кандидат наук государственного управления. Самый молодой губернатор Украины в 2016 году.

Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:

новости Харькова досрочные выборы Геннадий Кернес Владимир Фесенко Кернес новости Кирилл Кернес Кернес умер
Сейчас вы просматриваете новость «Выборы мэра Харькова: политолог назвал возможных кандидатов на место Кернеса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколеПеренос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФКравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогнозПогода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллингаЗеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в МосквеВсе, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве
Следующий материал

Последние новости

11:00
Начался чат с работником страховой компании Дмитрием Соколовым
10:57
Как виагра: названы 7 увлекательных продуктов и добавок, которые придадут силы Видео
10:51
Гройсман может снова возглавить Кабмин Видео
10:26
Выборы мэра Харькова: политолог назвал возможных кандидатов на место Кернеса Видео
10:23
Кто заменит Ковалив в Офисе президента: указ Зеленского
Реклама
10:16
Как избавиться от боли при росте зубов мудрости: домашние способы Видео
10:14
Гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
10:09
"Бой добра и рвоты": Мишину и Эллерта атакуют армии хейтеров
10:00
СМИ узнали о планах по выборам мэра Харькова после смерти Кернеса Видео
09:47
"Устроить новый Перл-Харбор": украинский эксперт призвал разобраться с флотом РФ Видео
09:41
Врач объяснил, стоит ли бояться вируса-"мутанта" Видео
09:33
Путин остался в полной изоляции мнение
09:28
Можно ли пить кофе на голодный желудок: названы последствия Видео
09:16
В Минсоцполитики рассказали, каким людям повысят пенсии в 2021 году Видео
09:02
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
08:57
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
08:55
Новые выборы в Беларуси и непризнание Лукашенко: в США наносят удар по Минску Видео
08:16
Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели Видео
07:52
Названо растение, которое может помочь в борьбе с COVID-19
07:48
В США готовят "инаугурацию" Трампа: названа дата Видео
Реклама
07:41
У Украины нет видения своего будущего и планов, как его достичь мнение
07:13
Глава Минздрава рассказал, грозит ли ему отставка Видео
06:48
"Эммануэль нашего времени": Даша Трегубова топлес взбудоражила фантазию
06:39
Под угрозой – дети: ученые рассказали об опасности британского вируса-"мутанта" Видео
06:25
Причудливые джинсы с высокой талией произведут фурор в 2021 году - фото Фото Видео
06:08
США ввели санкции против 45 российских компаний и ведомств: опубликован список
06:04
Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки
05:35
Названы идеальные профессии для каждого знака Зодиака
05:05
Влажный колодец любви: какие ошибки делают мужчины в куннилингусе Видео
04:30
"Путин стал изгоем": экс-депутат Госдумы объяснил провал ФСБ с отравлением Навального Видео
04:09
Антиковидное меню: как правильно питаться во время пандемии
03:50
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
03:45
В моде непринужденная челка в стиле 60-х, которая подходит всем: фото Видео
03:32
Обвал гривны и третья волна коронавируса: астролог рассказал, что в 2021 году ждет Украину
03:29
Sony запустила распродажу игр и аксессуаров для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины
02:34
Уничтожает до 93% вирусов: во Франции создали медальон от COVID-19 Видео
02:05
Как продлить жизнь - новый способ от ученых Видео
01:30
Путин загнал Зеленского в угол: эксперт объяснил патовую ситуацию по Донбассу Видео
01:22
"Где заказать?": Лиза Василенко показала пикантное фото в костюме из секс-шопа
00:53
​Инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса​ Видео
Реклама
00:49
Как избавиться от второго подбородка: упражнения и лечение Видео
00:24
Почему утром нельзя есть творог: врачи дали ответ Видео
00:19
Поздравления с Днем энергетика – проза, стихи и прикольные картинки
21 декабря, понедельник
23:47
​Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве сделали заявление Видео
23:04
Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире​ Фото Видео
22:56
Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов Видео
22:51
Миру грозит глобальная катастрофа: названы сроки Видео
22:46
В ФСБ прошлись по записи разговора Навального с возможным отравителем Видео
22:13
Замглавы Офиса президента подала в отставку
21:57
Академик назвал три важных качества нового штамма коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять