Выборы мэра Харькова: политолог назвал возможных кандидатов на место Кернеса

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите / УНИАН

Из-за смерти Геннадия Кернеса Харьков ждут досрочные выборы. Согласно действующему законодательству, они могут пройти в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.

Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове. В этом списке несколько человек - Михаил Добкин, Юлия Светличная и Александр Фельдман, передает РБК-Украина.

"Навскидку среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет проблемно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная", - предположил Фесенко.

Издание со ссылкой на источники пишет, что у Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности главы города, есть высокие шансы взять город под контроль. Для этого ему нужно до перевыборов создать команду и наладить контакты с местными элитами.

Читайте такжеБорьба за Харьков: политолог спрогнозировал, что ждет город после смерти КернесаСообщается также, что экс-глава Харьковской ОГА, а ныне народный депутат Юлия Светличная пока раздумывает о выборах и решение будет принимать позже.

Михаил Добкин сначала баллотировался на пост харьковского градоначальника, но потом отказался. Сейчас он фактически не проявляет себя в активной политике.

На прошлых выборах мэра Харькова Александр Фельдман финишировал вторым с огромным отставанием от Кернеса. Он шел от политсилы Оппозиционная платформа - За жизнь. На перевыборах ОПЗЖ, скорее всего, тоже представит своего кандидата. Однако, пока неизвестно, будет ли это Фельдман.

Справка. Михаил Добкин - экс-народный депутат Украины (Оппозиционный блок), экс-глава Харьковской ОГА, а перед этим — мэр Харькова.

Александр Фельдман - украинский политический и общественный деятель, бизнесмен и миллионер. Народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Один из самых влиятельных людей в Харькове.

Юлия Светличная - народный депутат Украины IX созыва, председатель ХОГА 2016-2019 годов, депутат Харьковского областного совета VII созыва, вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, доктор юридических наук, кандидат наук государственного управления. Самый молодой губернатор Украины в 2016 году.

Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее: