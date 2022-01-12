Выдрали волосы: под Ровно врач с матерью покусали и избили женщину

Избиение / pixabay

В селе Сопачев Владимирецкого района Ровенской области врач и ее мать избили женщину, которая сидела в автомобиле.

Как говорится в приговоре Кузнецовского городского суда Ровенской области, врач-хирург, работающая в КНП Владимирецкая многопрофильная больница, и ее мать возле магазина в селе Сопачев Ровенской области избили сидевшую в автомобиле женщину.

Потерпевшая рассказала, что она приехала на авто с мужчиной в магазин. Она осталась сидеть в салоне.

"Тогда к ней подбежала сначала медик, а потом ее мать. Подозреваемые били женщину кулаком, вырывали волосы, кусали и якобы намеренно разбили ее iPhone. Женщину спас мужчина, вернувшийся из магазина. После избиения потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении, передает ТСН.

Что стало причиной нападения

Подозреваемые отказались свидетельствовать в суде. Также неизвестна причина нападения на женщину.

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Потерпевшая требовала взыскать с нападающих 1504 грн за лечение, свыше 12 тыс. грн за разбитый телефон и 80 тыс. грн морального ущерба.

Суд признал женщин виновными по ч. 2 ст. 125 УК Украины. Они должны заплатить по 850 грн штрафа. Также женщины должны заплатить потерпевшей 1504 грн материальной и 5 тыс. грн моральной компенсации.

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