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Заместителю главы Офиса Зеленского сообщили о подозрении

18 декабря 2020, 17:28
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Олега Татарова подозревают в предоставлении неправомерной выгоды.

Олег Татаров
Олег Татаров / УНИАН

Заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову сообщили о подозрении.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Она рассказала, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении Татарову.

В частности, его подозревают в предоставлении неправомерной выгоды государственном эксперту за то, чтобы он занизил сумму ущерба, полученного государством в лице Национальной гвардии Украины при обмене земельного участка, который принадлежал Нацгвардии в центре Киева, на квартиры для военнослужащих НГУ на окраине столицы.

В пресс-службе НАБУ уточнили, что что заместитель руководителя Офиса президента является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топ-чиновник государственной компании УкрБуд - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

"О подозрении сообщено в порядке ст. 278 УПК Украины. Кроме него, по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - сообщили в НАБУ.

Читайте также"Все жили во времена Януковича": Зеленский объяснил скандальное назначение в ОПКак рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов, Татаров сегодня не явился на работу, также детективі НАБУ на обнаружили Татарова у него дома.

"Сегодня и.о. Главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Напомню, он является заместителем главы ОП по вопросам правоохранительных органов, по сути главным координатором работы силовиков. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП", - написал журналист в Facebook.

По словам Бутусова, Офис Президента никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Отметим, что Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

НАБУ новости Украины Офис президента Олег Татаров
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