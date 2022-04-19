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Ад под Броварами: в РФ раскрыли детали убийств и изнасилований оккупантами

19 апреля 2022, 17:22

Военные преступники РФ были из Челябинской области, где расположены 11 воинских частей, приписанных к 90-й танковой дивизии.

Солдаты РФ убивали украинцев и сжигали их дома / meduza.io

В захваченной Богдановке Киевской области (неподалеку от Броваров) в марте 2022 года российские оккупанты устроили террор. По свидетельствам очевидцев, российские солдаты пьянствовали, насиловали местных женщин и расстреливали мужчин без причины.

Как пояснили расследователи из Conflict Intelligence Team по просьбе Медузы и независимого журналистского проекта Astra, разбитая под Броварами и рассеянная в этом районе танковая колонна, скорее всего, прибыла из Челябинской области РФ. Ее бойцы участвовали в геноциде местного населения.

Беспредел оккупантов

Подчеркивается, что оказавшись в Богдановке российские солдаты, "вероятно, получили указание занять поселок, провести "зачистку" (то есть найти всех мужчин с военным опытом и возможных членов территориальной обороны) и ждать подкрепления".

/ meduza.io

Местные жители говорят, что почти сразу в руках российских военных появился алкоголь: "В одной руке — автомат, в другой — бутылка. Стреляет — и тут же пьет из горла. А на ногах уже красные кроссовки чьи-то. Приоделся".

В Сети вычислили военных преступников РФ

Одним из главарей российских бандитов в форме оказался Михаил Романов. Другие солдаты называли его командиром. Его удалось идентифицировать, пишет Медуза. Судя по данным из его соцсетей, ему 31 год, он родился в городе Пласт Челябинской области. До отправки в Украину предположительно жил в городе Чебаркуль Челябинской области, где расположены 11 воинских частей, приписанных к 90-й танковой дивизии.

Впоследствии по фотографиям пользователя Михаила Романова из ВКонтакте и Одноклассников мужчину опознали четверо жителей Залесской улицы в Богдановке, включая героинь расследования Медузы. Имена жены и двух детей (сын и дочь 8 лет), которые Романов называл Кристине во время разговора, совпадают с именами его супруги и детей на странице во ВКонтакте.

Солдаты РФ насиловали женщин и убивали мужчин

37-летней Кристине удалось уцелеть после нескольких визитов Романова. Хотя уже вечером 9 марта он демонстрировал намерение изнасиловать женщину, явившись к ее дому сильно пьяным.

Около 22:00 в тот же день, 9 марта, Михаил Романов повторно — после дневного "обхода" — пришел и в дом к местной жительнице Евгении. Именно она ранее рассказывала правозащитной организации Amnesty International и британской газете The Times о том, как была многократно изнасилована, пока четырехлетнего сына заперли в бойлерной, а мужа убили.

Поздним вечером захватчики вломились в дом вновь — Романов и еще один военный "полностью в черной форме". "Было уже совсем темно, они постучали в ворота. Я спустилась в бойлерную, где спал сын, а муж пошел открывать, — описывает события Евгения. — Потом я услышала выстрел на улице, а затем шаги уже в доме. Мне кричат: "Вылазь!" Я спрашиваю: "Где мой муж?" Тогда вот этот мужчина в черной форме говорит: "Нету у тебя больше мужа, он у тебя был нацистом, потому я его застрелил".

/ meduza.io

Михаил Романов приказал женщине раздеться, затем оба насиловали ее в коридоре и на лестнице по очереди, пока сын оставался в бойлерной. Так повторялось несколько раз. "Они уезжали, потом возвращались — и продолжали то же самое. Пистолет постоянно был у моей головы. В очередной раз они вернулись уже настолько пьяные, что не держались на ногах, ссали прямо в доме и в конце концов уселись в кресла, где и уснули", — так описывает это Евгения. Впоследствии женщине удалось бежать из оккупированного населенного пункта.

Убитый мужчина умирал на руках жены и дочери

Вечером 10 марта российские военные совершили еще как минимум одно убийство в Богдановке — хотя они были в балаклавах и установить, был ли среди убийц Романов, пока не удалось.

Двое военных пришли в дом к 52-летней Виктории, которая жила вместе с мужем Алексеем Руденко, 10-летней дочерью и свекровью. Российские солдаты загнали супругов с девочкой в приямок насосной станции.

Вспоминает Виктория: "Солдат пониже ростом сверху вниз с автоматом в руке спросил: "Есть сигареты?" Муж ответил: "Нет, сам четыре дня не курил" — и тогда солдат выстрелил в нас. Пуля попала мужу в руку. Потом этот же солдат сказал второму "**** [прикончи] его", и тот сразу застрелил Лешу в голову. Он обмяк и начал падать прямо на дочь, зажал ее — и так умирал, прямо на ней. Я держала его за руку, пока не поняла, что все, что он стал холодеть".

/ meduza.io

Позже, рассказал женщина, ей пришлось переодевать ребенка в сухое, "потому что она до трусиков была в крови папы, меня тоже всю пропитало". Муж Виктории не служил в армии, поскольку у него инвалидность из-за болезни позвоночника. Убить его могли из-за найденных в доме рыбацких брюк, допускает Виктория.

Виктория вместе с Кристиной, Евгенией и двумя детьми уехали в Киев ранним утром 10 марта. Быстро организоваться женщинам помог сосед Виктории Александр, бывший сотрудник МЧС

Незадолго до бегства из Богдановки оккупанты РФ совершили еще несколько убийств и изнасилований

Мужчину расстреляли в собственном доме

23 марта они убили пожилого мужчину, тестя Константина (имя изменено по просьбе героя). Семья жила в отдаленном районе Богдановки, который отделен от основного села густым лесом — в одном из 17 домов на этом хуторе.

Оккупанты ломились в дом семьи, им долго не открывали. В конце концов военный стал угрожать бросить в дом гранату, после чего мужчине пришлось пообещать ему открыть дверь. Тесть Константина в это время вышел на улицу через котельную.

В конце концов солдат открыл стрельбу, однако мужчине удалось выпрыгнуть из дома, однако его тесть был убит русским военным.

/ meduza.io

Мужа убили, а жену изнасиловали

55-летняя Светлана Перминова вместе с беременной дочерью укрывались от оккупантов на даче. Д дочь Перминовой все же смогла покинуть Богдановку по одному из гуманитарных коридоров. А 24 марта в сторону соседнего села Шевченково ушел муж Эдуард — надеясь, что сможет помочь украинским военным.

Светлана осталась на даче одна. Трое вооруженных автоматами российских солдат появились у нее на участке вечером 28 марта. Осматривая дом, один из солдат обратил внимание на большую кровать в подвале. "Показал на нее и говорит: "Смотри, какой траходром" — вспоминает Светлана. — Ну и все: я забилась в угол и… Они меня просто изнасиловали. Забрали еду, забрали деньги — это ладно, это все фигня. Но они меня изнасиловали просто. Мне 55 лет — я кому нужна была?".

Двое военнослужащих насиловали Светлану по очереди, вспоминает она; третий наблюдал и мастурбировал. По именам или позывным военные друг к другу не обращались. Лиц насильников Светлана не помнит. "Я думала, они меня задушат просто, — вспоминает Перминова. — Они меня душили; пальцами обхватили горло полностью — и я не помню даже, я теряла сознание или не теряла". Женщина рассказывает, что позже хотела повеситься и "уже сделала петлю в гараже". Но ее остановила мысль о дочери и новорожденном внуке, который появился на свет 2 апреля.

/ meduza.io

О том, что ее мужа Эдуарда Шпилевого убили, Светлана узнала только в середине апреля: "Его пытали, а потом застрелили.

О шести телах, обнаруженных полицией в подвале частного дома в Шевченковом, рассказывал староста этого села Владимир Йовенко. Перминова убеждена, что и ее история, и другие свидетельства о днях российской оккупации Богдановки должны быть рассказаны в прессе. "Они звери. Они твари, — сказала Светлана Медузе. — А я теперь потерянная, я убитая. У меня внука не хватает сил на руки взять".

/ meduza.io

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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