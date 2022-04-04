Харьков снова попал под мощный обстрел орков, есть погибшие

Харьков снова попал под обстрел

В Харькове в результате вражеского обстрела жилых домов в Слободском районе города сегодня около шести вечера, по предварительной информации, погибли 7 человек и еще 34 получили ранения, говорится в заявлении Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи СВ Управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 18:00 3 апреля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова. Было повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

"По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Что происходит в Буче

Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.

Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.

Читайте также: