Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

Жители города устали от бездействия оккупационных властей.

Люди жалуются на оккупационную власть, которая сделала из них бездомных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Что сообщил Андрющенко:

В Мариуполе люди недовольны местными властями

Жители города обратились к Путину с требованием

Во временно оккупированном Мариуполе нарастает недовольство среди населения. А все из-за оккупационных властей, которые не выполняют свои обещания о "лучшей жизни", а лишь ухудшают положение населения.

Местные настолько этим недовольны, что начали выходить на бунты. Об одном из них в Telegram сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

Почему жители Мариуполя вышли на протест

Жители Морского бульвара вышли на улицы и записали видеообращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину из-за того, что дома, которые обещали восстановить еще в прошлом году, так и остались руинами.

Людям, которые там проживали, теперь приходится жить у родственников, в чужих домах или даже по подвалам. Поэтому они требуют у Путина "навести порядок" в так называемой "ДНР".

"Риторика изменилась. То, что раньше подавали как традиционную челобитную, теперь звучит как требование. Почти. Впервые мишенью для гнева называют не только "администрацию Мариуполя", но уже и "ДНР". Это - максимальная эволюция протеста, которую население под оккупацией может себе позволить без немедленного визита ФСБ", - отметил Андрющенко.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео обращения жителей Мариуполя к Путину:

Возможны ли бунты против Кремля - мнение эксперта

Главред писал, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что в России возможны конфликты между местными властями и федеральной властью РФ, то есть когда центру будет противостоять именно местная власть, а не народ.

Если не будет денег в местном бюджете, если не будет возможности поддерживать инфраструктуру, школы, общественный транспорт и все остальное, отвечать придется местной власти, ведь люди пойдут не к Путину, а к местной власти.

Протесты в России и на ВОТ - последние новости

Напомним, Главред писал, что около 300 строителей ядерной установки Акционерного общества Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде выходили на митинг из-за того, что им не выплачивают зарплату.

Ранее сообщалось, что экономика страны-агрессора России все больше страдает из-за продолжения войны в Украине. И если на ведение войны Кремль деньги найдет, то обеспечение социальных потребностей страны все больше будет "проседать". Это может спровоцировать стихийные бунты.

Накануне стало известно, что украинские беспилотники чуть ли не ежедневно атакуют стратегически важные объекты на территории страны-агрессора России. Это вызвало волну паники среди российских пропагандистов, которые боятся бунтов.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

