Путин 'набросился' с угрозами на Украину и Европу - какая реальная цель Кремля

Угрозы РФ направлены на формирование выгодной картины для Трампа, усилить его убеждение в "силе" России и повлиять на ход переговоров, указал Жовтенко.

Раскрыта скрытая цель угроз Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Жовтенко:

Угрозы Путина направлены на США

Трамп подвергся влиянию российской пропаганды

Президент США пытается быть на стороне "сильной стороны"

Недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина о возможных ударах по украинским портам и угрозах Европе были направлены прежде всего на США. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его мнению, цель этих заявлений заключается не только в попытке запугать, но и в желании Путина повысить собственную значимость и подать готовность говорить о мире как собственный "успех".

"Второй момент - усилить у Трампа впечатление, что Россия побеждает на поле боя. Мы видим, что для американского президента это очень важно", - указал он.

Эксперт также напомнил, что ранее, когда Трамп демонстрировал больше приверженности к Европе, НАТО и Украине, он отмечал, что Россия хоть и наступает, но не имеет реальных достижений на фронте. Такая позиция была важной, поскольку Трамп всегда тяготеет к "сильнейшему", независимо от того, кто им является. Именно тогда звучали и призывы поддержать Украину, в частности упоминалась возможность передачи "Томагавков".

Теперь же, по словам Жовтенко, ситуация изменилась. На Трампа, вероятно через Уиткоффа, повлиял российский пропагандистский нарратив. В результате он начал повторять тезисы о якобы невозможности победы Украины и успехах российского наступления, что полностью совпадает с кремлевской риторикой.

"Поэтому, по моему мнению, эти заявления со стороны РФ рассчитаны не столько на широкую американскую аудиторию, сколько персонально на Трампа и его окружение - чтобы усилить впечатление, что он сейчас на стороне "настоящего победителя", сильной стороны в войне, и что именно этот этап его мирных инициатив может дать какой-то результат", - резюмировал он.

Какая цель Путина в мирных переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Путин, по оценке политического эксперта и руководителя Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, заинтересован в сохранении самого переговорного процесса, поскольку считает, что он приближает его к стратегической цели.

Речь идет не об урегулировании ситуации в Украине, а о стремлении Кремля добиться международного признания России как сверхдержавы и участника формирования нового мирового порядка. Именно поэтому Москва пытается избегать любой конкретики по Украине, растягивая переговоры и удерживая Трампа на дистанции.

Кулик также предполагает, что за время затягивания процесса Россия попытается решить собственные проблемы: договориться с США по отдельным вопросам, минимизировать санкционное давление или даже добиться частичного его снятия.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и российским лидером Владимиром Путиным 2 декабря в Кремле, похоже, не дали никакого прогресса по завершению войны против Украины. О безрезультативности встречи сообщил московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

Несмотря на поддержку мирных инициатив США, европейские союзники по НАТО сомневаются в их реальной действенности и уже прорабатывают другие возможные сценарии на случай провала дипломатических усилий, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Альянсе.

После переговоров в Москве помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор прошёл в конструктивном русле, однако согласованного варианта мирного урегулирования по Украине пока не существует.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

