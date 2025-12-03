Путин 'набросился' с угрозами на Украину и Европу - какая реальная цель Кремля

О чем сказал Жовтенко:
Недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина о возможных ударах по украинским портам и угрозах Европе были направлены прежде всего на США. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
По его мнению, цель этих заявлений заключается не только в попытке запугать, но и в желании Путина повысить собственную значимость и подать готовность говорить о мире как собственный "успех".
"Второй момент - усилить у Трампа впечатление, что Россия побеждает на поле боя. Мы видим, что для американского президента это очень важно", - указал он.
Эксперт также напомнил, что ранее, когда Трамп демонстрировал больше приверженности к Европе, НАТО и Украине, он отмечал, что Россия хоть и наступает, но не имеет реальных достижений на фронте. Такая позиция была важной, поскольку Трамп всегда тяготеет к "сильнейшему", независимо от того, кто им является. Именно тогда звучали и призывы поддержать Украину, в частности упоминалась возможность передачи "Томагавков".
Теперь же, по словам Жовтенко, ситуация изменилась. На Трампа, вероятно через Уиткоффа, повлиял российский пропагандистский нарратив. В результате он начал повторять тезисы о якобы невозможности победы Украины и успехах российского наступления, что полностью совпадает с кремлевской риторикой.
"Поэтому, по моему мнению, эти заявления со стороны РФ рассчитаны не столько на широкую американскую аудиторию, сколько персонально на Трампа и его окружение - чтобы усилить впечатление, что он сейчас на стороне "настоящего победителя", сильной стороны в войне, и что именно этот этап его мирных инициатив может дать какой-то результат", - резюмировал он.
Какая цель Путина в мирных переговорах - мнение эксперта
Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Путин, по оценке политического эксперта и руководителя Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, заинтересован в сохранении самого переговорного процесса, поскольку считает, что он приближает его к стратегической цели.
Речь идет не об урегулировании ситуации в Украине, а о стремлении Кремля добиться международного признания России как сверхдержавы и участника формирования нового мирового порядка. Именно поэтому Москва пытается избегать любой конкретики по Украине, растягивая переговоры и удерживая Трампа на дистанции.
Кулик также предполагает, что за время затягивания процесса Россия попытается решить собственные проблемы: договориться с США по отдельным вопросам, минимизировать санкционное давление или даже добиться частичного его снятия.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и российским лидером Владимиром Путиным 2 декабря в Кремле, похоже, не дали никакого прогресса по завершению войны против Украины. О безрезультативности встречи сообщил московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.
Несмотря на поддержку мирных инициатив США, европейские союзники по НАТО сомневаются в их реальной действенности и уже прорабатывают другие возможные сценарии на случай провала дипломатических усилий, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Альянсе.
После переговоров в Москве помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор прошёл в конструктивном русле, однако согласованного варианта мирного урегулирования по Украине пока не существует.
О персоне: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.
Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.
Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.
