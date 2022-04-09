Убивают детей, насилуют женщин и девочек: эксперт объяснил, почему орда Путина "идет вразнос"

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Убийство российскими оккупантами украинских детей, изнасилования женщин и девочек, а также издевательства над стариками является побочным явлением, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Если армия идет вразнос, так она идет вразнос полностью. Если командиры разрешают солдатам убивать, насиловать, грабить и мародерствовать, то почему бы и нет? Да командиры и сами участвуют в этом. А награбленное россияне потом пересылают домой", - рассказал он в интервью Фактам.

При этом собеседник напомнил древнюю историю, когда после сражений победитель получал три дня на разграбление города, а потом начинал наводить там свои порядки.

"Сейчас мы имеем дело с ордой. Чего вы ожидаете от нее? Российский спецназ проводит карательную операцию по зачистке населенного пункта с пытками, расстрелами в подвалах и прочим. Затем ищет коллаборантов, которые сдают адреса активистов и пассионариев. А остальная шобла смотрит на весь этот беспредел. И что думаете, она будет сидеть молча и не участвовать в этом? Конечно, будет. И по ходу действия обязательно войдет в раж", - добавил Жданов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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