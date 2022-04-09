УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Убивают детей, насилуют женщин и девочек: эксперт объяснил, почему орда Путина "идет вразнос"

9 апреля 2022, 04:30

Российский спецназ проводит карательную операцию с пытками, объяснил Олег Жданов.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

Убийство российскими оккупантами украинских детей, изнасилования женщин и девочек, а также издевательства над стариками является побочным явлением, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Если армия идет вразнос, так она идет вразнос полностью. Если командиры разрешают солдатам убивать, насиловать, грабить и мародерствовать, то почему бы и нет? Да командиры и сами участвуют в этом. А награбленное россияне потом пересылают домой", - рассказал он в интервью Фактам.

При этом собеседник напомнил древнюю историю, когда после сражений победитель получал три дня на разграбление города, а потом начинал наводить там свои порядки.

"Сейчас мы имеем дело с ордой. Чего вы ожидаете от нее? Российский спецназ проводит карательную операцию по зачистке населенного пункта с пытками, расстрелами в подвалах и прочим. Затем ищет коллаборантов, которые сдают адреса активистов и пассионариев. А остальная шобла смотрит на весь этот беспредел. И что думаете, она будет сидеть молча и не участвовать в этом? Конечно, будет. И по ходу действия обязательно войдет в раж", - добавил Жданов.

Читайте такжеПобеда будет быстрой: Зеленский объяснил, чего не хватает ВСУ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Популярное
В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку и вырезали на ее груди букву ZВ Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку и вырезали на ее груди букву Z "Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФОтрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФ На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаНа Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий Путина 2 наших самолета против 12 российских: украинский пилот рассказал о тяжелом бое возле Киева2 наших самолета против 12 российских: украинский пилот рассказал о тяжелом бое возле Киева
Поддержите Главред

Последние новости

04:30

Убивают детей, насилуют женщин и девочек: эксперт объяснил, почему орда Путина "идет вразнос"

04:07

"Металл хорошо впитывает радиацию": оккупанты увезли с собой бомбу замедленного действия – ГалущенкоВидео

03:36

Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни

03:10

Уилла Смитта после драки в прямом эфире лишили Оскара на 10 лет

03:05

Удачная стрижка на короткие волосы боб каре с челкой, которая подходит всем женщинамФото

Реклама
02:32

РФ будет наступать, пока ее не остановят: эксперт назвал конечную цель Кремля в войне в УкраинеВидео

01:43

Доставка тел будет происходить 2 раза в месяц: власти РФ боятся паники из-за потерь в Украине

01:13

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности

00:58

Победа будет быстрой: Зеленский объяснил, чего не хватает ВСУВидео

00:38

Серж Танкян из System of a Down предложил России напасть на его родную Армению

00:33

"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФВидео

08 апреля, пятница
23:59

"Пушечное мясо" кладут пачками: на Луганщине мобилизованных орков перемалывают десяткамиВидео

23:54

По-максимуму оружия для Украины и отказ Европы от газа из России: Шольц и Джонсон сделали заявленияВидео

23:34

ВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФВидео

23:04

Рок против войны: Maneskin показали клип с кадрами из Бучи в поддержку украинских беженцевВидео

22:59

Олигархи и друзья Путина: ЕС ударил новыми санкциями по РФВидео

22:48

Гроб Жириновского после прощания пронесли на фоне вывески ресторана "Страна, которой нет"

22:31

Путин сменил командующего наступлением на Украину и бросает в бой тысячи новобранцевВидео

21:55

Убийства, пытки и изнасилования детей и женщин: в Буче началась эксгумация жертв рашистовВидео

21:49

Спецназ РФ с боевым опытом в Сирии понес потери в Мариуполе и отказался штурмовать городВидео

Реклама
21:38

"Крови напилась": путинистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Бучу

21:31

Более 80% оккупантов из отдельных подразделений РФ не хотят дальше воевать – ГенштабВидео

21:23

"Железный щит" для Украины: в Словакии показали переброску комплексов С-300Видео

21:10

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:05

Такого в магазине не купить: восхитительно вкусный огуречный паштет с крекеромВидео

21:05

Отца Киркорова госпитализировали в реанимацию, ранее он фанател от Путина

20:40

Заявку на членство Украины в ЕС подадут летом – ЕрмакВидео

20:19

Известный миллионер навел огонь ВСУ на свой дом под Киевом для уничтожения орковВидео

20:10

Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:03

Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыВидео

19:51

Голодомор после геноцида: Шер обвинила Путина в преступлениях против человечества

19:49

Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, она забеременела – ДенисоваВидео

19:39

Почему украинцам стоит умножить на ноль русскую культурумнение

19:35

Отказался налить водку: в Буче оккупанты убили бывшего нардепа-миллионераВидео

19:15

Были массовые захоронения: в Макарове на Киевщине обнаружили тела 132 расстрелянных орками людейВидео

19:05

Украина готова говорить с РФ в Турции: вопросы безопасности, Крыма и Донбасса не решены – СМИ

19:01

Под Мариуполем оккупанты пытали и убили 78-летнего ветерана за фото с ВСУ

18:58

Фантастическая история спасения: житель Мариуполя вплавь выбрался из осажденного городаВидео

18:50

Руководство Евросоюза посетило Бучу: им показали последствия зверств оккупантов

18:28

Лазарева после событий в Буче: как украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться

Реклама
18:26

"Невероятный ужас": очевидец рассказал детали ракетного удара РФ по Краматорску

18:14

Почему российская экономика до сих пор жива вопреки санкциям Западамнение

18:13

Как и когда пикировать помидоры - пошаговый мастер-класс и советы новичкамВидео

18:02

Пытали и сожгли заживо: на Харьковщине ребенок и фельдшер погибли страшной смертью от рук россиян

17:56

У Зеленского ответили на предложение РФ сделать Беларусь одной из стран-гарантовВидео

17:40

Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: военный эксперт объяснил причину

17:38

Оккупационные войска России готовят большое наступление на Донбасс – глава Донецкой ОВАВидео

17:35

Родителей убили, старшую дочь забрали с собой: под Киевом оккупанты расстреляли семью

17:30

В Житомирской области убирают несанкционированные препятствия с дорог государственного значения

17:27

Как убрать синяки под глазами: лайфхакиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять