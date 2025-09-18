Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

Украинский министр сообщил, чем будет заниматься новосозданная группа.

Страны будут работать над программами совместного обучения / Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, 14 БрО

Главное:

Украина и Польша будут работать над беспилотными авиационными системами

Страны совместно будут готовить военные кадры для сбивания беспилотников

Украина и Польша создают Совместную рабочую группу по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после подписания соответствующего меморандума с Вице-премьер-министром, Министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

Шмыгаль отметил, что с сегодняшнего дня, 18 сентября, Киев переводит сотрудничество по безопасности с Польшей на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы.

Над чем будет работать рабочая группа

В центре работы группы будут программы совместного обучения. Также она будет способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА, разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии, а также укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Как прокомментировали визит в Польше

Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Киев заявил, что Польша и Украина готовы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Как передает RMF24, документ предусматривает развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров с использованием украинского опыта применения дронов на поле боя.

Сотрудничество Украины и Польши - последние новости

Напомним, Главред писал, что после налета российских дронов на Польшу президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова консультировать польских партнеров и делиться собственным опытом по сбиванию воздушных целей РФ.

После этого Зеленский призвал партнеров Киева усилить и пересмотреть собственные системы противовоздушной обороны после инцидента с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

Впоследствии Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад рассмотреть возможность перехвата таких дронов и ракет уже в воздушном пространстве Украины.

Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

