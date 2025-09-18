Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

Главное:
- Украина и Польша будут работать над беспилотными авиационными системами
- Страны совместно будут готовить военные кадры для сбивания беспилотников
Украина и Польша создают Совместную рабочую группу по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после подписания соответствующего меморандума с Вице-премьер-министром, Министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.
Шмыгаль отметил, что с сегодняшнего дня, 18 сентября, Киев переводит сотрудничество по безопасности с Польшей на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы.
Над чем будет работать рабочая группа
В центре работы группы будут программы совместного обучения. Также она будет способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА, разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии, а также укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.
Как прокомментировали визит в Польше
Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Киев заявил, что Польша и Украина готовы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Как передает RMF24, документ предусматривает развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров с использованием украинского опыта применения дронов на поле боя.
Сотрудничество Украины и Польши - последние новости
Напомним, Главред писал, что после налета российских дронов на Польшу президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова консультировать польских партнеров и делиться собственным опытом по сбиванию воздушных целей РФ.
После этого Зеленский призвал партнеров Киева усилить и пересмотреть собственные системы противовоздушной обороны после инцидента с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши.
Впоследствии Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад рассмотреть возможность перехвата таких дронов и ракет уже в воздушном пространстве Украины.
Об источнике: Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.
