Враг атаковал Украину с неба: десятки дронов запустили с трех направлений

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2025, 10:05
Кроме ударных дронов россияне ударили по Украине "Искандером".
Шахед, ВГУ
Россияне атаковали Украину дронами и ракетой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Что известно:

  • Россияне атаковали Украину дронами
  • Враг запустил дроны с трех направлений

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами в ночь на 28 ноября. Враг запустил "Шахеды" с трех направлений. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что 72 ударных дрона типа "Шахед" были запущены с таких направлений: Орел, Брянск и Миллерово. Также россияне ударили по Украине баллистической ракетой "Искандер-М".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Основные характеристики Шахедов / Инфографика: Главред

В целом украинским защитникам удалось сбить или подавить 63 вражеских дрона на территории северных, южных и восточных областей. Известно, что одна ракета и 9 дронов попали на 5 локациях, еще на одной локации было зафиксировано падение обломков.

Обстрел Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

